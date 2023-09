Arancha Rodríguez explica por qué las palabras de Alexia Putellas e Irene Paredes "no son claras"

Alexia Putellas e Irene Paredes asumieron su rol de liderazgo en el movimiento que están protagonizando las jugadoras de la Selección y por fin hablaron para los medios de comunicación. Tras explicar el proceso vivido por las futbolistas esta semana, repasar los hechos sucedidos desde el 20 de agosto hasta este momento y pedir una Federación "de todos los españoles" donde haya una tolerancia cero "ante personas que escondan, aplaudan o inciten un abuso", en 'El Partidazo de COPE' las periodistas de la redacción analizaron si son suficientes estas explicaciones.

Era una necesidad escuchar la versión del vestuario y la dos veces Balón de Oro tenía que asumir su posición de cabeza visible: "Lo que vivió Jenni no se puede tolerar y fue lo que nosotras pedimos que en la Federación de todos este tipo de actitudes no se den. El fútbol es un reflejo de nuestra sociedad. Ponerse de perfil es posicionarse". "En la final del Mundial sucedieron hechos inadmisibles con la gota que colmó el vaso, la asamblea, y ahí es cuando dijimos que no queríamos continuar por ese camino", remarcó. Un mensaje que Arancha Rodríguez comentó con Juanma Castaño.

Irene Paredes fue más certera al declarar que están "cansadas" y que se han "sentido solas": "Si vuelve a pasar, tiene que haber protocolos para que interfieran en el mismo instante en el que pasan estas cosas. Esperemos que esto sea un punto de inflexión y erradicar todo tipo de situaciones como las que han pasado". Sobre las últimas horas, señaló que "es lo que tenemos que hacer para que los acuerdos se lleven adelante y esto avance", sobre todo, para no "pasar una bomba a gente con menos experiencia y se pueda complicar más".

"No son claras"

Alexia Putellas también recalcó que nunca han solicitado cambiar un entrenador, aludiendo tanto al cambio con Jorge Vilda como los rumores sobre el futuro de Montse Tomé: "Todo ha sido trasladar inquietudes o conceptos donde el vestuario no se sentía cómodo, siempre entendiendo que nuestro trabajo no es ese". En este sentido, apuntó que "nosotras siempre vamos de cara, somos transparentes". Arancha Rodríguez aludió a esta afirmación en 'El Partidazo de COPE' para explicar por qué a la periodista no le parecen "suficientes" las palabras de las dos jugadoras de este jueves.

Alexia agradeció a la prensa su presencia allí y comentó que darán explicaciones más extensas al volver a España: "Agradecer que estéis aquí. Va a ser una rueda de prensa corta por el entrenamiento oficial posterior, pero por nosotras no habrá problema en que cuando volvamos a España podamos explicar todo". Muchas de las opiniones de este jueves en 'El Partidazo de COPE' quedaron supeditadas a escuchar esa comparecencia prometida por la dos veces Balón de Oro. Seguramente sea una rueda de prensa mucho más incisiva de lo que ha podido ser la vivida en Suecia.

