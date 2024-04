Comunicado oficial del Sestao River Club: "En ningún momento se produjeron cánticos racistas"

El Sestao River Club acaba de hacer oficial un comunicado en el que niega rotundamente que se produjeran cánticos racistas durante el encuentro Sestao-Rayo Majadahonda. El club basa su argumentación en las cámaras de televisión y en la propio acta arbitral que redactó el colegiado. El comunicado se basa en los siguientes cinco pilares:

?? Cheikh Sarr, portero del @RMajadahonda, ante una posible sanción



?? "Me va a sorprender, no me parece justo"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/82iJ7wpiD4 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 2, 2024

COMUNICADO DEL SESTAO RIVER CLUB

1. Desde el Sestao River Club ratificamos nuestro compromiso firme contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia.

2. Estamos colaborando activamente, y a total disposición, en todo lo que se nos pide por parte de las autoridades, tras aplicar, como quedó demostrado en el partido frente al Rayo Majadahonda, el protocolo que establece la Ley del Deporte para estos casos. Somos los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos acontecidos y se castigue a los culpables, si queda fehacientemente demostrado.

3. En ningún momento, durante la celebración del encuentro de fútbol, se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas: la prueba es que en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Ertzaintza, no se refleja nada al respecto, ni tampoco a través de las imágenes de televisión.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? ÚLTIMA HORA I Comunicado del @SestaoRC



?? "En ningún momento se produjeron cánticos racistas hacia ninguno de los protagonistas: en las actas del partido, tanto la arbitral como la de la Ertzaintza, no se refleja nada al respecto, ni tampoco en TV"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/V5i2B1C3Mj — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 2, 2024

4. El Sestao River Club, desde hace años, ha aportado recursos y material deportivo que han servido a la creación de equipos de fútbol en Senegal.

5. Al Sestao River Club no le temblará el pulso en tomar las decisiones que sean necesarias, que contribuyan a la convivencia y respeto con todas las personas, pero hasta ese momento reclamamos la presunción de inocencia, y pedimos cordura para que no se levanten acusaciones veladas que aún no han sido probadas por la justicia.

Cheikh Sarr pide disculpas a pesar de ser la víctima



El senegalés Cheikh Sarr, portero del Rayo Majadahonda, ha pedido "perdón al mundo del fútbol", pero no a la persona que le gritó insultos racistas y que aunque "le jode muchísimo" hacerlo, hay que "ser respetuosos".

??Rueda de prensa de Cheikh Sarr



??"No veo normal que sancionen a la víctima"



?? "Pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo he actuado y, si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme"



?? #PartidazoCOPEhttps://t.co/bQMxwz6AJa — El Partidazo de COPE (@partidazocope) April 2, 2024

"Pedir disculpas al mundo del fútbol por cómo he actuado y, si me vuelve a pasar, no voy a reaccionar tal cual y voy a saber cómo comportarme", declaró el portero que no obstante remarcó, este martes en la sala de prensa de su equipo, que le "jode muchísimo" pedir perdón por ser la víctima.

"Esto me jode muchísimo y lo hago porque hay que ser respetuoso y es lo más correcto. Aunque seas la victima, hay que pedir perdón al mundo del fútbol. No lo hago por este chico (quien le insultó), sino por la imagen del fútbol", indicó el guardameta senegalés.