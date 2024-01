Siro López habla sobre la oferta del Real Madrid a Mbappé: "Es inaceptable"

Estamos a finales del mes de enero y el culebrón Mbappé está saliendo a la palestra por quinto año consecutivo. El jugador francés vuelve a ser agente libre y tiene la posibilidad de negociar con el equipo que él desee para la temporada 2024-2025, pero esta vez parece que el PSG podría tener la situación más controlada. El club parisino cuenta con una baza difícil de superar por cualquier club europeo, la económica. Mbappé debe ser consciente que si quiere salir del equipo francés será perdiendo dinero en la mayoría de los casos.

Tras la renuncia del delantero francés a renovar automáticamente su contrato para la próxima temporada, el PSG tiene claro que no pasará por una situación parecida a la que sufrió el pasado mercado de fichajes, cuando el club francés ofreció cifras inhumanas a la estrella parisina para que continuase formando parte del proyecto dirigido desde Qatar y no terminará firmando con el Real Madrid a coste cero.

Actualmente, el PSG no ha presentado al delantero un nuevo contrato. Antes, el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi se quiere asegurar de que Mbappé está dispuesto a seguir formando parte del proyecto antes de ofrecer cualquier contrato a Mbappé. A pesar de esto, el delantero podría activar automáticamente la cláusula de renovación y continuar percibiendo los 70 millones de euros brutos que percibe esta temporada.

Ante esta situación, multitud de equipos han comenzando a activar su radar para intentar captar de todas las maneras posibles al astro francés. Si nos fijamos en el apartado económico, la Premier y sus equipos parecen los mejores posicionados para ofrecer un contrato a Mbappé que se adapte a sus peticiones. Sin embargo, si nos fijamos en el apartado deportivo y personal, el Real Madrid es el mejor posicionado, aunque si quiere cumplir su 'deseo' de jugar en el equipo blanco deberá hacer un esfuerzo importante en dos aspectos.

El primero es el apartado económico. El Real Madrid tiene claro que no puede ofrecer nada parecido a lo que está percibiendo en París. Pueden existir distintas fórmulas para aumentar el salario del jugador (derechos de imagen, explotación de marca...), pero el sueldo base que estaría ofreciendo el conjunto blanco no estaría por encima de los 15 millones de euros, según la información de Siro López en El Partidazo de Cope. El segundo es recuperar la confianza de una afición a la que hizo creer en repetidas ocasiones que las posibilidades de fichar por el Real Madrid eran reales.

Desde el equipo blanco no existe preocupación alguna sobre la posible llegada de Mbappé. El Real Madrid pasa por una situación muy favorable en cuanto a su proyecto deportivo se refiere y los fichajes están dando un rendimiento óptimo. Vinicius, Rodrygo, Bellingham o Camavinga son alguno de los ejemplos que indican que el Real Madrid está haciendo muy bien las cosas en el mercado de fichajes y desde el equipo blanco no están dispuestos a romper su equilibrio financiero y el esqueleto del equipo que llevan años formando.

