Siro López explica el motivo por el que fue pitado Morata en el Bernabéu: "Los mismos"

La selección española masculina no pudo imponerse este martes a la pentacampeona del mundo, con la que empató a tres goles en su amistoso disputado en el Estadio Santiago Bernabéu, un duelo con dos partes muy diferentes, pero en las que sobresalió en ambas el talento y desparpajo del joven Lamine Yamal, y en el que desperdició sus ventajas en el marcador.

El extremo del FC Barcelona no marcó ninguno de los tres goles, pero fue sin duda el mejor del partido y el Santiago Bernabéu, le recompensó con una más que merecida ovación. Su actuación no estuvo acompañada por un triunfo, que se escapó en el minuto 96 después de la reacción brasileña, liderada por el otro gran talento joven que parece ser Endrick, tras una primera parte donde había sido sobrepasada y sólo había respirado por un error de Unai Simón.

Los pitos a Morata

Fue un partido alto voltaje, de ida y vuelta que no pareció en ningún momento un amistoso y en el que lamentablemente hubo que reseñar los pitos recibidos por Álvaro Morata, capitán de España, cuando se retiraba del césped. El Bernabéu que aplaudió a Lamine Yamal y a Vinicius no lo hizo con un jugador con pasado blanco que no vivió su mejor encuentro. Cuando en el minuto 81 de partido el delantero rojiblanco salió del césped dejando su lugar a Mikel Oyarzabal, parte de la grada del estadio le dedicó unos injustificados silbidos.

Álvaro Morata disputa un balón frente a Beraldo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE





El seleccionador nacional lamentó en rueda de prensa los pitos a Álvaro Morata, que le duelen "en el alma" y por los que sintió "vergüenza". "Me duele en el alma que en mi país piten a un jugador, al capitán, que es un referente y un ejemplo, siento vergüenza", aseveró. El técnico sabe que "ha sido una minoría, que son los que otras veces insulta" y que "siempre hay gente que da la nota". "El estadio ha tenido un comportamiento fantástico, hemos disfrutado muchísimo de un espectáculo fantástico", admitió.

De todos modos, pidió para "todos un ejercicio de autocrítica". "Es trabajo de todos el educar en el sentimiento nacional y de apoyo a la selección. Donde vamos nos reciben fantásticamente, siempre hay algún torpe que mete la pata, pero vuestro trabajo es educar que esta es la selección de todos y que los colores de los clubes hay que dejarlos aparte", sentenció.

Luis de la Fuente aplaude durante el partido entre España y Brasil. EFE





La opinión de Siro López

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Uno de los temas recurrentes de El Partidazo de COPE fueron esos pitos al capitán español. Sobre ellos hablaron los tertulianos del programa y los compararon con los que también recibió Kylian Mbappé en el Velodrome de Marsella en el partido amistoso de selecciones que enfrentó a Francia con Chile.

Pitos a Kylian Mbappé cuando ha aparecido en la pantalla. pic.twitter.com/bpd57q8ATm — Marito ?? (@MarioHurtado5) March 26, 2024

"Eso también es fútbol", aseguró un Siro López que explicó que el crack del PSG ya sabía que le iba a pasar eso dada la rivalidad existente entre su club y el Olympique de Marsella. "Pasa en todos los sitios", apuntó el periodista antes de decir que le hubiera preocupado que hubieran pitado también a Lamine Yamal pese al brillante encuentro que realizó el joven de 16 años. "Esos pitos también pueden venir en relación a que no ha estado bien porque si no los mismos que han silbado a Morata lo hubieran hecho con Lamine Yamal", analizó.

Canales de Whatssap

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo. Únete ya a nuestros canales de Whastapp de Tiempo de Juego (PINCHANDO AQUÍ) y El Partidazo (PINCHANDO AQUÍ).