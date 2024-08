La sincera reacción de Gonzalo Miró al fichaje de Julián Álvarez: "A mí no se me ocurre"

El Atlético de Madrid completó este lunes el fichaje del delantero campeón del mundo argentino Julián Álvarez, procedente del Manchester City, con la firma de su contrato por seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2030, tras pasar el pertinente reconocimiento médico y la formalización de los documentos.

Los rojiblancos lo hicieron oficial a través de sus redes sociales, primero con un divertido dibujo de ‘Spiderman’ (el atacante es apodado ‘la araña’); después con un vídeo de 10 segundos con el título ‘Araña, un nuevo universo rojiblanco’, y finalmente con un comunicado anunciando el tan esperado refuerzo.

Julián Álvarez se convierte en rojiblanco hasta 2030 El delantero argentino firma para las próximas seis temporadas y le habría costado al Atlético de Madrid entorno a unos 95 millones de euros contando variables. 12 ago 2024 - 09:56

Julián Álvarez, nuevo jugador del Atlético de Madrid. | @Atleti

Un mercado agitado

El verano ha sido una montaña rusa para los colchoneros. En primera instancia tuvo lugar la gran operación salida. Quedaron fuera de la plantilla jugadores como Memphis, Saúl o Álvaro Morata, que marchó tras el pago de la cláusula de rescisión de 13 millones de euros por el Milan. Tras esto, se hizo espacio para la llegada de nuevas piezas para el 'Cholo' como Robin Le Normand y Alexander Sorltoh, después de la ruptura con Artem Dovbyk. Sin embargo, esta incorporación en ataque no frenó la gran operación del verano.

Julián Álvarez es un salto mayúsculo para el ataque del Atlético de Madrid. La inversión, sin que ningún club haya desvelado las cifras oficiales (las avanzadas por ‘The Athletic’ son 75 millones de euros fijos de traspaso desde el Manchester City más 20 en variables), es la demostración de la ambición con la que el club rojiblanco ha abordado la incorporación del campeón del mundo con la selección argentina en 2022.

Desde Joao Félix en 2019, cuando se abonaron más de 120 millones de euros para paliar la marcha al Barcelona de Antoine Griezmann, el Atlético no había invertido tanto en un refuerzo como ahora con el argentino. Julián tenía contrato con el conjunto de Guardiola hasta 2028, y hasta el momento había jugado 103 partidos en dos años, con 36 goles, unos números excelentes para un delantero prácticamente siempre suplente. Ahora, llega para ser la estrella del Atlético y la gran apuesta colchonera para el futuro del club.

Julián Álvarez, nuevo jugador del Atlético de Madrid. | @Atleti

La felicidad de los Atléticos

Un fichaje de estas características solo puede despertar ilusión en los aficionados. Julián se trata de un jugador que encaja perfectamente en el equipo del 'Cholo' y ya se trata de una estrella consolidada en el panorama futbolístico. Todo esto no es más que una gran alegría para los colchoneros, tal y como ha comentado Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE.

Ante la pregunta del presentador del programa, Luis Munilla, de si estaba ilusionado, Miró no titubeó ni un segundo: "Muy, muy ilusionado. Como toda la parroquia rojiblanca. Es un fichaje de los que ilusionan, para liderar un proyecto. Probablemente el mejor ficahje que podía hacer el Atlético de Madrid en este mercado. A mí no se me ocurre un fichaje mejor que estuviese al alcance del Atlético de Madrid".

Además, Miró quiso echar la vista atrás y comparar la ilusión despertada por Julián Álvarez en comparación con otros grandes delanteros que han llegado a las filas rojiblancas, como por ejemplo Futre o Falcao. "Si no es el que más ilusión ha despertado estará en un top-5 seguro", concluyó el tertuliano.

