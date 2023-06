Simeone responde en 'El Partidazo de COPE' sobre la situación de Joao Félix: "Si quiere, será un gran jugador"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, fue entrevistado en 'El Partidazo de COPE' por Juanma Castaño, en una conversación en el que salieron a la luz diferentes temas de la actualidad. Uno de esos fue la situación de Joao Félix. El portugués se marchó cedido en enero al Chelsea, un equipo que ha acabado en la 12ª posición en la Premier League y que ha firmado una temporada decepcionante.

El portugués ha regresado de su cesión tras un periodo errático en el que no ha conseguido brillar en Londres. Ahora, las informaciones apuntan, incluso, a que la intención de Joao Félix es incluso volver a salir cedido a Inglaterra según informó Javi Gómez. El futuro del 'Menino' parece lejos de Madrid, y sobre ello respondió el 'Cholo' Simeone a Juanma Castaño.

"Soy compatible con todos los que quieran ganar"

Al ser preguntado por ello, fue directo: quiere acabar contando con el portugués. "Joao es un jugador del Atlético de Madrid que, si no tiene el sitio en el Chelsea, como Pochettino aparentemente contó, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros, y obviamente estaremos dispuestos a darle lo mejor para que pueda mejorar en lo que creemos que es importante. Tiene unas condiciones enormes, cabecea bien, golpea bien con las dos piernas... será lo que él quiera ser. Es una realidad que se muestra en el juego", señaló el entrenador colchonero

Ante la posibilidad de que no se llevasen bien el 'Cholo' y Joao, Simeone fue directo: "Yo no tengo ningún problema con nadie. Yo tengo la cabeza sumamente abierta para entregarme. Hay que ver si económicamente es buena la salida de Joao para el club, y ahí no entra mi figura".

Sobre lo que pasó con el portugués para que acabase saliendo del Atlético, Simeone achacó la "mala suerte" que ha tenido Joao. "En la temporada pasada fue más irregular, como todo el equipo. Sería injusto decir que no jugaba bien el equipo por Joao, eso sería mentira. El equipo juega ahora bien porque todos juegan a la misma manera, y si estuviera Joao, si se habría adaptado, estaría jugando bien también", dijo Simeone

"Hay chicos que maduran desde lo futbolístico"

Una de las cosas en las que más incidió Simeone es que no choca con sus jugadores. Y que, sobre todo, entiende las declaraciones que Joao Félix haya podido hacer en el pasado: "Yo no choco, soy claro y le digo lo que siento. Sabe cuál es mi perfil y que me gusta jugar con mucha alegría. No valoro sus declaraciones porque entiendo los momentos de los jugadores: un chico joven, que tiene un futuro importante. Si es con nosotros, mejor".

Por último, a pregunta de Manolo Lama, Simeone dejó entrever que todo depende de Joao Félix para triunfar. "¿Sobre si sabe que hace falta trabajar para jugar? Es una pregunta más para él, posiblemente es el que tiene que responder a estas cosas. Nosotros llevamos con esta manera de trabajar desde hace 11 años. Se tuvo que ir al Chelsea a estar con Lampard, ha hecho el comentario de la cultura del trabajo. Está en él. Si él quiere, será un grandísimo futbolista. Hay chicos que maduran desde lo futbolístico", concluyó, al respecto, Diego Pablo Simeone.

