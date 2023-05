La idea de Joao Félix es seguir en la Premier la temporada que viene

Noticia sobre el futuro de Joao Félix. Según ha informado Javi Gómez en Deportes COPE, los rumores siguen encima de la mesa, pero lo que se puede saber es que la idea del portugués es seguir en la Premier League la próxima temporada. Esto no implica necesariamente seguir en el Chelsea, sino que la intención del 'menino' es que jugar en un equipo de la Premier es lo mejor para su futuro.

???? Joao Félix tampoco convence a Lampard: "Necesita tener una ética de trabajo"



??? No ha sido titular en los últimos 4 partidos y ante el Arsenal no jugó un solo minutohttps://t.co/TaOZuKsYgr — Tiempo de Juego (@tjcope) May 3, 2023

No tiene seguro del todo seguir en un Chelsea que ha vivido una temporada difícil, y que de hecho no va a jugar Europa la próxima temporada. Lo que quiere Joao Félix es jugar la Champions la temporada que viene, algo que el Chelsea no le puede ofrecer. Ahora mismo, Manchester City, Arsenal, Newcastle y Manchester United son los equipos que están en esos puestos, por lo que serían los destinos a los que le gustaría ir al portugués. En la pelea por entrar en los cuatro primeros también está el Liverpool.

El mismo Joao sabe que este proceso podría ser largo, y asume que es muy factible que acabe empezando la pretemporada con el Atlético de Madrid. Aún así, el portugués quiere, sí o sí y como ha informado Javi Gómez, seguir en Inglaterra el próximo año. Habrá que ver qué sucede.