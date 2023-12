El 'show' de Roberto Gómez en El Partidazo de COPE: "Juanma, te arrepientes de no haberme fichado"

El Partidazo de COPE conectó en la noche de este jueves con un restaurante de Madrid donde cenaban algunos de los protagonistas asistentes a la presentación del libro del presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.

El libro 'Cerezo. 75 miradas y más para 75 años', de la editorial Modus Operandi, que repasa la vida del presidente del Atlético de Madrid y empresario Enrique Cerezo, salió a público este jueves en una presentación marcada por las caricias de los que le toman como una inspiración.

"Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Tengo la suerte de tener una gran familia y unos grandes amigos. Merece la pena vivir para tener un libro como este", expresó el dirigente colchonero, conmovido.



El mundo del deporte se vio representado, entre otros, por exjugadores atléticos como Juanfran Torres, el consejero delegado de los rojiblancos, Miguel Ángel Gil, el exseleccionador español Vicente del Bosque, los presidentes del Getafe y del Rayo Vallecano, Ángel Torres y Martín Presa, respectivamente, o el dirigente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien posó a su lado en la alfombra roja.



Los escritores Arturo Pérez Reverte y Carmen Posadas, y el alcalde de la capital madrileña, José Luis Martínez Almeida, también marcaron presencia en el acto celebrado en el Hotel Palace de Madrid.

Enrique Cerezo posa junto a un importante elenco de invitados en la presentación de su libro. EFE



Setenta y cinco artículos sobre la figura del homenajeado rellenan cada una de las 400 páginas de esta obra, escritos por otros tantos autores entre los que se encuentran personajes públicos relevantes, que han querido plasmar sus experiencias y anécdotas destacando a "un hombre hecho a sí mismo con esfuerzo, tesón, bonhomía y buen juicio".

"Juanma, quisimos incluirte en el libro"

El conductor de la gala fue Roberto Gómez, que atendió la llamada de El Partidazo de COPE para charlar de forma desenfadada de lo que había sido, para él, "el acto más importante que se ha vivido en Madrid en muchísimo tiempo".

Un libro que surgió hace "cinco o seis años, cuando nos juntamos varios periodistas con Enrique Cerezo y fue Luis Villarejo quien propuso hacer un libro para Cerezo", explicó Gómez, quien se disculpó con Castaño: "Yo quería meterte en el libro, Juanma, pero estás muy ocupado, dije, “A Juanma no le va a venir bien”.", bromeó.

Prometió pasarle el teléfono al presidente Enrique Cerezo, pero el infortunio quiso que estuviese atendiendo a otra emisora en ese preciso momento. El 'mejor reportero de España' buscó el remordimiento del director de El Partidazo de COPE: "Juanma, te arrepientes de no haberme fichado".

Gómez elogió también la novela 'Axel', del periodista y colaborador de El Partidazo de COPE, Luis García-Rey: "Estoy deseando que salga la segunda edición", dijo queriendo referirse a una segunda entrega. "Es una maravilla de libro", comentó, mientras Luis García contaba una curiosa anécdota con Roberto Gómez a propósito de la novela.

Y no cerró sin hacer un guiño a David Miner, Fernando Echevarría y Óscar Blanco, los tres componentes de 'El Grupo Risa' que cada miércoles participan en El Partidazo de COPE con la sección 'Vaya Fiesta', donde el 'otro' Roberto Gómez es un protagonista habitual: "Habla mejor El Grupo Risa que yo. Mi hijo me dijo un día que me oyó en Radio Popular hablando a las tres de la mañana, ¡pero no era yo!", comentó.