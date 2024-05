Sergio Rodríguez: "He perdido la cuenta de las Final Four que llevo, eso es bueno"

Juanma Castaño entrevistó a Sergio Rodríguez después de que el Real Madrid se clasificara para la Final Four.El equipo blanco ganó al Baskonia en el tercer partido, 98-102, y jugará su décima Final Four en los últimos trece años. Será la novena vez que el 'Chacho' la juegue: “Creo que de esas diez, yo he jugado cinco o seis, no estoy seguro. He perdido la cuenta de las Final Four que llevo, eso es bueno”.





El conjunto de Chus Mateo está siendo el claro dominador de esta Euroliga después de haber sido líder de la temporada regular y haber eliminado al Baskonia por la vía rápida: “Son muchos partidos. Hoy era el partido 74 del año. Ganamos el año pasado y solo hemos fichado a Campazzo y la experiencia está ahí. Hay que estar preparado para los momentos importantes, que a partir de ahora son todos”.

Sergio Rodríguez tiene 38 años, la misma edad que Rafa Nadal: “He tenido la suerte de ser contemporáneo de Rafa Nadal. Yo, al igual que Rafa, quiero disfrutar del momento. Nos encanta hacer lo que hacemos. Verle disfrutar es una gozada y ojalá sea para siempre, pero lo hemos disfrutado mucho. Deseando que llegue Roma y Roland Garros y que él lo disfrute”.

Por último, el 'Chacho' habló sobre el rival que tendrán en las semifinales de la Final Four, que saldrá del ganador de la eliminatoria Barcelona – Olympiakos: “Me da igual contra quién jugar. Si jugamos contra el Barça sería mi cuarta semifinal contra el Barça; y he ganado tres”.