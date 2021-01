Sergio Ramos confirma a Manolo Lama que no le ofrecieron renovar en marzo y que no cobra 15 millones de euros

El asunto de la renovación de Sergio Ramos por el Real Madrid continúa dando novedades a medida que avanzan los días. Como ha informado Manolo Lama en El Partidazo de COPE, el capitán continúa esperando una oferta formal por parte del Real Madrid, algo que aún no ha llegado.

A pesar de que comiencen a sonar varios nombres de jugadores que pueden sustituirle, como Pau Torres o David Alaba, el central del Real Madrid tiene claro que quiere terminar su carrera en el club blanco y por ello, según ha contado Manolo Lama, no va a escuchar ninguna oferta de otros clubes.

Acerca de las informaciones que han salido esta misma semana sobre un posible interés del Paris Saint Germain en su fichaje, según ha podido saber la Cadena COPE, Ramos no ha recibido ninguna oferta del conjunto parisino. El deseo del futbolista sigue siendo retirarse en el club de su vida: el Real Madrid.

�� Informa @lamacope



⚪ La idea de Ramos es seguir en el Madrid hasta el final de su carrera



❌ No piensa escuchar ofertas por respeto a afición, entrenador y vestuario. Su deseo es seguir en el club de su vida



Es falso que haya recibido una oferta del PSG

El problema no es económico

Según ha informado Manolo Lama, el dinero no es el inconveniente por el cual Sergio Ramos aún no ha renovado. El deseo del capitán es seguir en el club blanco. De hecho, según Manolo Lama, Ramos está dispuesto a ofrecer posponer su salario para que el dinero de su renovación, no lo cobre la temporada que viene ni la siguiente, sino que lo cobre a dos o tres años vista. Este modelo es el que han firmado varios jugadores del Barcelona en su renovación.

Además, según ha desvelado Manolo Lama, Florentino Pérez pidió a Sergio Ramos el sábado por la noche, antes del partido frente al Elche, que le ayudase a convencer a la plantilla para poder rebajarse otro 10% el salario debido a los estragos que la pandemia está causando en las arcas del club.

A falta de fichajes, el Real Madrid se centra en las renovaciones

El conjunto blanco continúa realizando movimientos para agilizar las renovaciones que tiene pendientes. Además de la de Benzema, Toni Kroos, Casemiro y Carvajal, el Real Madrid ha contactado también con Luka Modric y Lucas Vázquez, tal y como informó Melchor Ruiz en El Partidazo de COPE. El croata ha aceptado la oferta mientras que el gallego aún no ha contestado a la propuesta.

�� Informa @melchorcope



�� Renovaciones R. Madrid



��️ Sergio Ramos

1 año / mismo sueldo

2 años / reducción salarial (10%)

❓ No hay respuesta



⚔️ Modric

1 año / reducción salarial (10%)

✅ Aceptado



⚔️ Lucas Vázquez

3 años / reducción salarial (10%)

Lucas Vázquez 3 años / reducción salarial (10%) No acepta

La respuesta de Sergio Ramos, en El Partidazo de COPE

La renovación del '4' del Real Madrid es la noticia que está en boca de todos. Por ello, el propio capitán del Real Madrid ha decidido mandar un mensaje en directo a Manolo Lama para desmentir, de boca del propio capitán del Real Madrid, algunas informaciones que han aparecido en la prensa en los últimos días.

El de Camas ha decidido escribir a Manolo Lama para negar categóricamente que el Real Madrid le haya hecho una oferta formal en marzo, una información que había sido filtrada en los últimos días. Además, el capitán ha querido desmentir que su salario sea de 15 millones de euros.