Sergio Canales, en El Partidazo de COPE: "Sentí que mi etapa en el Betis terminó y no me arrepiento de elegir México"

Sergio Canales abandonó el Betis en julio de 2023 y puso rumbo a México, donde se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de la liga mexicana a los mandos de Rayados de Monterrey.

El centrocampista es una de las piezas fundamentales del conjunto entrenado por Martín Demichelis y este jueves, tras conocer a sus rivales en el Mundial de Clubes, ha pasado por El Partidazo de COPE para analizar el sorteo junto a Juanma Castaño.

"Sentí que mi etapa en el Betis había terminado y decidí ser honesto con todos los compañeros. Se me presentó la oportunidad después de jugar la Nations League, tomé la decisión tras hablar con Héctor Moreno y no me arrepiento", explicaba sobre cómo su decisión de abandonar LaLiga española.

Y añadía: "Desde el primer momento tuve abierta la puerta de México, pero también hubo algún contacto desde Arabia Saudí".

El Rayados de Monterrey ha quedado encuadrado en el grupo E junto a Inter de Milan, Urawa Red Diamonds (Japón) y River Plate.

EFE Sergio Canales celebra uno de sus últimos goles con Rayados de Monterrey.

Canales también confesó cómo vivió su familia el cambio que supuso dejar España y marcharse a México. "El primer año fue un cambio enorme para toda la familia. Nuestra intención era retirarme en el Betis, pero las circunstancias cambiaron y ahora mi hija, por ejemplo, no se quiere ir de México", comentó.

"He mejorado en el gol", afirmó entre risas. Antes de finalizar aseguró que sigue viendo los partidos Betis, deseó que el Racing de Santander, que está realizando una gran temporada en Segunda, consiga el ascenso a Primera División. Y aunque no quiso valorar su futuro como futbolista, sí dejo la puerta abierta a un posible regreso a España.

El futbolista ha sufrido tres roturas de ligamento cruzado a lo largo de su carrera y achacó las numerosas lesiones que estamos viviendo en los últimos tiempos, a la "falta de descanso" y al "gran número de partidos" que se disputan a lo largo de una temporada.