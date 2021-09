Sergi Enrich, en COPE: "Cometí un error, pero no soy ningún delincuente ni ningún asesino"

Sergi Enrich contó en El Partidazo de COPE los hechos acontecidos que han impedido su fichaje con el Schalke. “Estoy disgustado por las mentiras que se están diciendo. Están explicando que no he fichado por el Schalke por el linchamiento de los aficionados del club y no es cierto. He recibido varios mensajes negativos, sin embargo, muchos de ellos han sido positivos”

“Esta historia sale de Bild y de Sky cuando decidimos no aceptar sus condiciones y no llegamos a un acuerdo económico. El director deportivo del Schalke conocía perfectamente mi historia”, cuenta el jugador balear.

El delantero expresó además su dolor por una situación que pasó hace muchos años, pero que le persigue desde entonces; "No estoy agobiado, aunque sí me duele que después de tantos años sea siempre lo mismo. He aprendido a llevar esta situación, sin embargo, duele porque cometí un error como podemos cometer todos, pero no soy ningún delincuente ni ningún asesino"

?? @EnrichSergi en @partidazocope



??‍?? "Yo estaba pasando revisión médica y me avisan de que no se había llegado a un acuerdo, y se para la revisión"



??? "Desde hace 5 años cuando sale mi nombre siempre salen con lo mismo, vivo con esto" #PartidazoCOPEhttps://t.co/7pjiKPpfZM — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 9, 2021

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Enrich, a pesar de confesarle a Juanma Castaño que tuvo una "oferta de primera", ahora mismo se encuentra sin equipo.