La sentencia por el juicio a Luis Rubiales podría conocerse "entre siete y diez días" y esta sería la pena por el beso a Jenni Hermoso

Terminada la toma de declaraciones a los acusados, denunciantes y testigos del 'caso Jenni Hermoso', el juicio al expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, queda visto para sentencia.

Ahora, el juez José Manuel Clemente Fernández-Prieto tendrá unos días para redactar la sentencia con todo lo que se ha aportado sobre la denuncia por presunto abuso sexual de Rubiales sobre la jugadora de la selección española y las presuntas coacciones sobre Hermoso para obrar a favor de la Federación.

EFE La Fiscal cree que hubo delito en el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso.

En El Partidazo de COPE de este miércoles, el Catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés, dio algunas pistas sobre lo que cabe esperar en los próximos días.

Para Cortés, el juicio, que ha tenido un seguimiento mediático máximo, ha sido "muy razonable, donde cada parte, como es natural, ha expuesto sus argumentos y en principio no hay nada llamativo".

No tendremos que esperar mucho para saber si Rubiales es condenado o absuelto por la Justicia: "en principio, una semana o diez días sería lo razonable", expuso el especialista en El Partidazo de COPE. "No tardará mucho, porque es un juzgado que tiene poco trabajo, tiene una competencia limitada y en consecuencia no debería tardar demasiado tiempo. Luego ya su señoría empleará el que tiene conveniente para hacer una sentencia justa y responder a todas las peticiones de las partes, una a una", precisó.

Todo depende de si la sentencia es absolutoria o condenatoria. Las segundas, como es lógico, requieren de más dedicación.

LO QUE PUEDE ESPERAR LUIS RUBIALES

Bajo su punto de vista, Luis Rubiales podría recibir condena por el beso a la futbolista pero podría terminar absuelto por el presunto delito de coacciones.

Con respecto al beso a Jenni Hermoso, "la agresión sexual entiendo que, por lo que hemos visto, parece razonable que estimule una sentencia condenatoria por un delito de agresión sexual. Que, por otra parte, tendría un compadecimiento con la jurisprudencia tradicional en esta materia, que, como desde el principio hemos dicho, considera la boca una zona prohibida a efectos de beso", explicó con detalle.

EFE Jenni Hermoso, a su llegada a la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares

Y con respecto a la segunda parte, no negó "tener más duda con las coacciones, porque la coacción exige por su propia definición en el Código Penal, que concurra a violencia o que concurra a intimidación. En este caso no sabemos hasta qué punto han concurrido estos elementos o se trata de simples sugerencias, simples invitaciones sin la presencia de la violencia".

Por lo tanto, no sería sorprendente que a Luis Rubiales le 'cayera' una sentencia condenatoria por el beso y absolutoria por el segundo delito por el que se le juzga.