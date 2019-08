Saúl, en COPE, sobre la salida de Griezmann: “Las formas no han sido las mejores"

Saúl Ñíguez ha atendido a El Partidazo de COPE desde la concentración del Atlético de Madrid en Orlando, con la presencia del enviado especial de la Cadena COPE, Nacho García.

El centrocampista hablaba así de la pretemporada que está realizando el conjunto rojiblanco: “Estamos con mucha ilusión, con calma, nuestro objetivo es empezar bien la temporada. La pretemporada está siendo dura, pero la estamos llevando bien”.

Al ser preguntado por el momento que vive Diego Costa, ha respondido: “Veo a Diego genial, me encanta cuando está así porque contagia a los compañeros. Es un jugador que necesitamos en todo momento. Me encanta que defienda a los compañeros como hizo contra el Madrid, que luche por la camiseta y creo que si Diego Costa está a su mejor nivel será el mejor fichaje que tenemos".

“Es ilusionante la pretemporada que estamos haciendo. Es importante que Joao Félix se encuentre bien, pero creo que hay que ir despacio con él, es joven, muy talentoso, con gran capacidad de adaptarse a distintas posiciones, pero creo que hay que ir con los pies en el suelo, tener tranquilidad, no ponerle una presión extra”, refiriéndose al fichaje de la joven promesa portuguesa.



De la salida de Antoine Griezmann, Saúl se ha mostrado sorprendido: “Ya se iba decantando, pero me sorprendió. Es un jugador muy importante en el Atlético de Madrid y que se haya ido es complicado. El Atleti está por encima de cualquier jugador y cuando se ha puesto la camiseta no hay nada que reprocharle. Las formas de salir creo que no han sido las mejores, pero no hay que machacar tampoco”.

“El partido del Madrid creo que todos estuvimos muy intensos, haciendo lo que veníamos trabajando en la pretemporada a la perfección, se vio en el resultado. Lo que más me gustó fue las sensaciones del equipo, estoy muy orgulloso. Nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer, pero pudieron caer muchos más. Cuando llegamos al vestuario teníamos como mal sabor de boca. El resultado es precioso, pero que nos metan dos goles en los últimos minutos, al final, afea el resultado. Nuestro portero no está muy contento con encajar dos goles más por relajación y fallos porque al final hay que estar concretando los 90 minutos”, sobre el derbi de la semana pasada en la ciudad de Nueva York.

Respecto al rol que adoptó en el tramo final de la temporada pasada en el lateral izquierdo, ha hablado así de ello: “Te agradezco que valores el esfuerzo del año pasado, poca gente lo valora. Me tocó jugar en diferentes puestos, pero había que pensar primero en el grupo en vez de pensar en el trabajo individual y creo que eso es algo que la gente debe valorar”.

Sobre un sueño para esta temporada, Saúl ha comentado, en El Partidazo de COPE: “Vamos paso a paso. Vamos a jugar el primer partido de liga y cuando falten cuatro jornadas si quieres me llamas, me preguntas y te podré contestar”. Sobre la Selección: “La Selección es uno de mis objetivos. Es verdad que no es algo que me haya preocupado si no he estado al nivel que tengo que estar".

El jugador del Atlético de Madrid ha valorado el rol que ha ido cogiendo con los años: “La verdad que desde que volví del Rayo Vallecano, me he sentido importante. Siempre he intentado ser una persona que ayuda a sus compañeros, pero siempre dependiendo del rol que me toque. Hay veces que he estado en el banquillo y me ha tocado entrar 5 o 10 minutos, pero el míster siempre valora esos minutos. No es lo mismo jugar una temporada en el Rayo Vallecano que jugar 20 o 30 minutos con el Atlético de Madrid. Al principio me costó entenderlo porque quería jugar siempre, he madurado y lo importante es pensar en el equipo”.