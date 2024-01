Santi Cañizares revela los motivos por los que nunca correría el Dakar: "Me gustaría, pero..."

El rey de los rallies de resistencia empezó el pasado viernes 5 de enero en Al Ula (Arabia Saudí) con una primera semana que ha sido infernal para los pilotos, que han finalizado los ocho primeros días de competición en el mayor desierto de dunas de la península Arábiga. La carrera, además, ha estrenado en este 2024 una nueva categoría, la Mission 1000, que busca hacer un Dakar más sostenible.

El Empty Quarter es un lugar vacío e inhóspito que ha llevado al límite tanto a los pilotos inexpertos como a los más veterano, que ya llevan unos años en la carrera.

El gran reto del Dakar 2024 que Sainz ha superado con nota

El rally de este año ha contado con una etapa de 48 horas, de la que Carlos Sainz ha salido como líder de la general. Los pilotos han atravesado el mayor desierto de Arabia Saudí en dos días diferentes en los que solo han tendio a su disposición el vehículo, una tienda de campaña para domir y comida al más puro estilo militar.

La organización de la carrera optó por este nuevo formato de etapa que, sin embargo, ha contado con las mismas limitaciones que tendría una etapa maratón con tan solo una excepción. Los pilotos sí que pudieron ayudarse entre sí durante las horas de descanso.

Carlos Sainz es el gran triunfador de la primera parte de la etapa maratón del Dakar.EFE

A las 16:00 horas de este pasado jueves todos los vehículos se detuvieron en el campamento más cercano. Y a las 07:00h de este viernes, los pilotos se han vuelto a enfudnar el mono para retomar el camino y completar el resto del recorrido, que ha alzado al español de Audi a lo más alto de la clasificación tras la retirada de Al Rajhi.

Penúltima etapa que podría cambiarlo todo

La penúltima etapa entre Al Ula y Yanbu, que disputa el próximo día 18, será una de las más peligrosas, por lo que podríamos no conocer al campeón hasta la última jornada. Este mismo trayecto ya lo recorrieron los pilotos el año pasado y aunque fue en la segunda fecha del Dakar ya decidió quien podía ganar la carrera por su dureza.

La ciudad de Yanbu acogerá también la última etapa y coronará a los campeones de motos, coches, quads, camciones y prototipos ligeros. Carlos Sainz afrontará esta última semana de competición como máximo favorito en la categoría de coches. El piloto español de Audi es primero en la clasificación general y cuenta con 20 minutos de ventaja sobre su compañero de escudería Mattias Ekstrom y casi 30' con Sebastien Loeb.

Carlos Sainz, durante la 6ª etapa del DakarEFE

En motos tendremos un mano a mano entre Ricky Brabeck (1º) y Ross Branch (2º), distanciados en la clasificación por tan solo 51 segundos. El argentino Manuel Andujar, en quads, tiene medio Dakar en el bolsillo porque tiene 20 minutos de ventaja sobre su rival Alexandre Giroud, que además cuenta con una penaltización de 17'. Y, por último, en camiones el trío de checos formado por Martin Macik, Frantisel Tomasek y David Svanda, salvo catástrofe, serán coronados como ganadores en la última etapa al contar con una ventaja de una hora y dieciséis minutos sobre los segundos clasificados.

La experiencia de Cañizares en los rallys

Santi Cañizares, exfutbolista y tertuliano de El Partidazo de COPE, desveló en el programa dirigido por Juanma Castaño sus razones por las que nunca correría el Dakar. "No sería capaz de hacerlo", empezó afirmando.

Y añadió seguidamente: "Siempre me ha picado la curiosidad. Claro que me hubiera gustado, pero no sería capaz de hacerlo primeramente por mi condición física".

Cañizares es un apasionado del mundo del motor y tras colgar los guantes partició en diferentes rallies por España. Y comentó: "Nunca he dicho que no a hacer cualquier barbaridad. Pero desde aquí no percibimos la dureza que tiene el Dakar...es una locura. Y si lo haces en moto...es todavía más duro".

Roberto Palomar, que sí participó en el Dakar, también contó su experiencia y señaló: "Lo corrí. Hicimos un equipo con 'Marca' y yo iba de navegante. Es muy duro, pero mi verdadera preocupación era la incertidumbre mecánica".

Y añadió para concluir: "Rompimos el coche en la primera etapa y sobre la marcha íbamos solucionando los problemas. Esa preocupación te consume día a día".





