Gran paso de Sainz en busca de la victoria final

El español Carlos Sainz (Audi) terminó este viernes la exhibición que empezó este jueves en la 'crono 48 horas' y, aunque acabó segundo en la sexta etapa del Dakar 2024, asestó un gran golpe a la clasificación general, en la que el catarí Nasser Al-Attiyah (Prodrive) perdió sus opciones de repetir título al quedarse parado en el desierto por un problema mecánico.

El francés Sébastien Loeb (Prodrive) ganó la etapa reina del Dakar, una crono de 48 horas que recorrió el Rub al-Jali, el desierto de arena más grande del mundo, y se convierte junto al sueco Mattias Ekström (Audi) en el gran rival de Sainz para la segunda semana del rally Dakar.

Así, Sainz llega al día de descanso del rally raid con 20 minutos y 21 segundos sobre Ekström y con 29 minutos y 31 segundos sobre Loeb, que consiguió este viernes su vigésimo quinta etapa del Dakar y que buscará en la segunda semana de rally arrebatar al madrileño la primera plaza y conseguir su primer Touareg.

Pero el madrileño dio un golpe de autoridad al rally. El pasado miércoles decidió perder más de ocho minutos en la quinta etapa para poder salir desde atrás en la sexta jornada de rally y así tener las huellas de los pilotos que tenía por la tarde. Era una decisión arriesgada, que hasta este viernes no sabría si sería "un error o un acierto", pero en el día de hoy ya sabe que fue un gran acierto.

Fue la estrategia contraria a Al-Attiyah, que ganó la quinta etapa pero que tuvo que abrir pista el jueves, lo que le terminó pasando factura al catarí, yendo más lento al ir por arena no pisada y teniendo problemas de navegación.

Barreda dice adiós al Dakar

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) se convirtió este viernes en el nuevo líder del Dakar 2024, al arrebatar el primer puesto al botsuano Ross Branch (Hero) en la sexta manga del rally, la etapa reina de este año, en la que el español Joan Barreda (Hero) se vio obligado a abandonar por un problema mecánico.

En la última etapa previa a la jornada de descanso de este sábado, Brabec confirmó la ventaja de 51 segundos sobre Branch en una general que está muy apretada y que tiene a cuatro pilotos en apenas nueve minutos, entre ellos el francés Adrien van Beveren (Honda), que fue el ganador de esta sexta etapa de rally.

Buenos días. Al Attiyah está parado después del km 530, informa la organización. Además, Barreda ha abandonado por problemas mecánicos. Estaba a más de una hora y tocado por las caídas. Ánimo Joan.#Dakar2024 — carlos miquel (@carlosmiquelf1) January 12, 2024

El español Joan Barreda abandonó este viernes el Dakar después de que un problema mecánico le obligara a parar en el kilómetro 529 de la etapa reina del rally, justo antes de la jornada de descanso.

Ya no pudo volver a dar gas a su moto el castellonense, que no tuvo su mejor Dakar. Entre el pasado domingo y el pasado martes, sumó hasta veintiún minutos de penalizaciones, lo que le alejó de sus más directos perseguidores en la clasificación general. Además, y por primera vez en las últimas trece ediciones, no consiguió una victoria de etapa.