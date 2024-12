Santi Cañizares define las grandes cualidades de Ferran Torres pero denota un problema: "No le ha ayudado mucho"

En El Partidazo de COPE de este miércoles se habló de una de las figuras de la sexta jornada de la Liga de Campeones, que no fue otro que Ferran Torres, autor de un doblete fundamental para la victoria del Barcelona en el campo del Dortmund.

Ferran salió en la segunda mitad del partido, en un triple cambio en el minuto 71 con el que Ferran Torres entró en sustitución de Robert Lewandowski. Era la primera ventana de cambios para Hansi Flick y el partido iba 1-1.

EFE Los jugadores del Barcelona abrazan a Ferran Torres tras marcarle al Dortmund nada más salir al campo

Tan solo cuatro minutos después de estar sobre el césped del Signal Iduna Park, cuando a Ferran le queda un rechace muy cerca de la línea de gol y marca el 1-2. Después, en el 85', Ferran culmina una contra del Barça que nace de un saque de esquina a favor del Dortmund y pone el 2-3 que sería el resultado definitivo.

FERRAN TORRES TIENE GOL

Ferran Torres no es titular indiscutible en el Barcelona con la plantilla que tiene entre manos Hansi Flick. Sin embargo, y a pesar de que incluso entre la afición azulgrana despierta a veces sentimientos encontrados, Ferran "tiene gol", como destacaba Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

El estado de Ferran Torres lo definió a la perfección Guille Uzquiano que le describió como el "típico jugador que no enamora a nadie por su juego y del que incluso podemos pensar que, por fútbol, el Barça le queda grande, pero que tiene gol. Y hay chicos que nacen con ese don y que son muy aprovechables para los equipos, probablemente no para ser titular, pero para que un día rote Lewandowski, para entrar en la segunda parte y aprovechar el espacio", resumió.

Ferran Torres celebra un gol con el Barcelona, frente al Nápoles durante la pasada temporada

Otro que sabe, desde hace tiempo, del buen hacer de Ferran Torres es Santi Cañizares, que destacó un talento que "ya demostró en el Valencia. Este chico ha sido un gran jugador siempre".

Cañizares pide no dudar de Ferran por todo lo que ha demostrado en el Barcelona y en la Selección Española, pero 'Cañete' también destacó un punto negativo que le ha hecho pasar por alguna notable mala racha: "Es un chico que cuando las cosas no le han ido bien, se ha puesto un poco nervioso. Quizás su entorno no le ha ayudado mucho o a lo mejor él mismo, pero se desestabiliza con facilidad. Ese es para mí el problema que ha tenido".

"Hay jugadores que conviven mejor con la crítica, que están más estables, más regulares… Pero su talento está fuera de toda duda", añadió.

Ferran Torres celebra el gol marcado con la camiseta de la Selección Española frente a Georgia

El exportero del Valencia y del Real Madrid recordó que "las condiciones que tiene" 'El Tiburón' "están fuera de toda duda y lo ha demostrado muchísimas veces. No dudéis de él, de su talento", pidió.

EL OTRO FACTOR, SEGÚN DANI SENABRE

Otro de los analistas del Barcelona convocados por Juanma Castaño este miércoles fue Dani Senabre, que reconoció haberse "quitado el sombrero con Ferran Torres y me pongo la aleta de tiburón en la cabeza, no tengo ningún inconveniente", pero habló perfectamente de los sentimientos que genera en la afición blaugrana: "Hay días que marca, como hace una semana o dos, y falla 14 pases y está mal, y no sé qué, pero hoy lo ha hecho todo bien".

Senabre aprovechó su internvención para reivindicar que, en El Partidazo de COPE no se haya hablado de Ferran Torres como se hizo tras ganar al Dortmund. "¿Por qué no hemos hecho antes esta tertulia para hablar del talento que tiene, de lo buen jugador que es…?"

Y, al margen de su buen partido y sus buenas condiciones como futbolista, Senabre no quiso concluir su reflexión sin dar otra de las claves de este Barça: "Hay un 'factor Flick' muy importante. que lo está cambiando todo".