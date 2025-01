Santi Cañizares confirma el mito sobre un jugador de fútbol español que es "muy tacaño": "Y le quiero mucho"

La esfera del fútbol español está llena de anécdotas, leyendas y mitos que circulan entre los jugadores y los aficionados. Sin embargo, algunas de esas historias trascienden, convirtiéndose en parte de la cultura popular del deporte rey en España. En esta ocasión, uno de esos mitos ha sido confirmado, aunque con un toque de cariño y humor por parte de uno de los protagonistas. Hablamos de Santi Cañizares, quien, en una conversación en El Partidazo de COPE, desveló la verdad sobre la tacañería de su buen amigo, Iker Casillas.

En una tertulia que giraba en torno a la tacañería y los catalanes, el periodista Isaac Fouto, en tono distendido, recordó que Casillas no es catalán. Fue un comentario que, como suele ser habitual en el ambiente deportivo, provocó una rápida respuesta de los presentes. A continuación, Nacho Peña, otro de los tertulianos, sorprendió al compartir una anécdota personal: "A mí una vez me invitó a cenar, Casillas. En Oporto", comentó Peña.

El comentario de Peña encendió rápidamente la conversación entre los presentes, como no podría ser de otra manera. Juanma Castaño exclamó: "¿En serio? Llama ahora mismo al Marca. Eso sí que es portada de Marca".

El ambiente se tornó más relajado, con risas y bromas sobre la inesperada invitación de Casillas a Peña, una historia que rompía con el estereotipo de que el ex portero de la selección española es "tacaño". Pero entonces, fue Santi Cañizares quien, con su característico sentido del humor, echó leña al fuego y desveló una verdad incómoda para el propio Casillas.

Santi Cañizares confirma el mito

"No, no, no, no, no es una leyenda. Mi querido amigo Iker, aunque le tengo mucho aprecio, no es ni catalán ni leyenda. Es tacaño, ese sí que es tacaño, de verdad", afirmó Cañizares, confirmando el mito que ha circulado durante años en el vestuario y en los medios de comunicación. Su intervención causó las carcajadas del resto de tertulianos, pero también reflejó la cercanía y la complicidad que existe entre los jugadores de la élite, quienes se conocen lo suficiente como para compartir anécdotas personales y detalles que, de otro modo, podrían quedar en el olvido.

No obstante, Cañizares también dejó claro que, a pesar de lo que pueda decirse sobre su amigo, su relación está marcada por el cariño. "Y le quiero mucho", sentenció, demostrando que, más allá de las bromas, la amistad sigue siendo un vínculo fuerte entre ambos.

El comentario de Cañizares se unió a la larga lista de anécdotas que han marcado la historia del fútbol español. Aunque la tacañería de Casillas pueda ser vista como una leyenda en el entorno futbolístico, lo cierto es que muchos de sus compañeros de vestuario coinciden en que esta faceta de su personalidad es, en realidad, parte de su esencia.

Por supuesto, las palabras de Cañizares han generado una oleada de reacciones entre los seguidores del fútbol español. Mientras algunos consideran que la tacañería de Casillas es un mito divertido que se ha exagerado con el tiempo, otros lo ven como una muestra de la modestia y el carácter del portero. Lo que está claro es que, más allá de los comentarios y las bromas, Iker Casillas sigue siendo uno de los jugadores más queridos y admirados de la historia del fútbol español.