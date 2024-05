Santi Cañizares aconseja a Xavi y a Deco lo que deben hacer en este Barcelona: "Personalidad"

El Barcelona ha cerrado la temporada 2023/2024 en Montjuic, con una goleada ante el Rayo Vallecano (3-0) y consiguiendo un dato que mejora al de los últimos tres años que se han vivido en el Camp Nou. Los de Xavi han cosechado un total de 19 victorias en 24 partidos en su estadio (79,17% de victorias) y han perdido solo en 4 ocasiones. A pesar de estos buenos datos en su feudo, el Barcelona ha cedido muchos puntos fuera de casa y no ha sido decisivo contra los rivales directos.

Además, el conjunto catalán ha vivido una temporada con situaciones muy complicadas. La dimisión y recogida de cable posterior de Xavi, la situación económica del club o el hartazgo de muchos aficionados con el propio presidente de la entidad son algunos ejemplos de lo que ha pasado en Barcelona este año. Y a esto hay sumar la incertidumbre de no conocer si Xavi continuará con el proyecto la próxima temporada por las últimas informaciones conocidas.

