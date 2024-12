Santi Aldama, en El Partidazo de COPE: "¿El favorito para ganar el anillo? Nosotros"

Santi Aldama está brillando con los Memphis Grizzlies. En su último partido disputado antes de la entrevista, su equipo perdió contra Dallas Mavericks, el equipo en el que juega la súper estrella Luka Doncic (121-116) en en un partido correspondiente, además de a la temporada regular, a la última jornada de la fase de grupos de la Copa NBA, en el que los locales han conseguido el pase a la Final a 8 mientras que los visitantes han confirmado su eliminación.

El ala-pívot español sigue cuajando, partido tras partido, actuaciones muy destacables. Está promediando 13.1 puntos por partido, 7.5 rebotes y 3.4 asistencias. Su tiempo sobre la pista es de 27.5 minutos por encuentro.

NBA Santi Aldama aguanta el balón ante Johnny Furphy durante el partido de la Copa NBA entre Indiana Pacers y Memphis Grizzlies

El único jugador español esta temporada en la NBA atendió la videollamada de El Partidazo de COPE este miércoles, en un día libre dentro de la apretada agenda de un jugador de baloncesto en la mejor liga del mundo.

En Memphis se sigue respirando baloncesto español. Aldama dice que, al poco de llegar, "en mi primer año, me hablaban mucho de Marc y Pau, dejaron súper buen recuerdo. Me hablan más de Marc que de Pau, que estuvo aquí hace veinte años ya".

Pero este año, Aldama se está haciendo grande. El grancanario, de 23 años, es el primero consciente en que está dando un salto de calidad: "De momento, sí, es mi mejor año, con los mejores números y mi mejor baloncesto. Me siento más involucrado que otros años", reconoció.

Y es valiente, a la hora de responder a la pregunta sobre quién cree que ganará el anillo este año: "Nosotros", respondió con una convicción asombrosa.

Cabe recordar que, en la liga regular, los Grizzlies son terceros en la clasificación de la Conferencia Oeste, con 14 victorias y ocho derrotas.

También habló de otro de los grandes de este deporte: el esloveno Luka Doncic, del que cree que "llegará donde él quiera. Está jugando a un nivel de MVP. Le falta un poco el equipo que le acompañe. Va a poder competir por el anillo todos los años. Tiene una facilidad para leer y hacer jugadas que le hace único. Para mí, está en mi top-3".

Y entre todas las anécdotas que compartió de su día a día, se rió recordando algún mensaje extraño que le ha llegado a través de sus redes sociales porque le han confundido con otro Aldama del que se habla mucho en España, Víctor de Aldama: "¡Alguno se ha equivocado! Uno me dijo “no sé que has hecho pero cada vez que mi padre ve tu nombre en la tele dice de todo”. Al final, te tienes que 'descojonar', no te queda otra".