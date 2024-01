La salida de Klopp del Liverpool es la bomba del año en la Premier: "Solo se podría superar si..."

Jurgen Klopp es uno de los mayores entrenadores de la historia del Liverpool y el pasado viernes 26 de enero anunció públicamente su salida del club inglés tras nueve temporadas, después de haber ganado casi todos los títulos posibles con los "reds". Al terminar la presente campaña, el técnico alemánpondrá el punto y final a su gloriosa etapa en el equipo.

La decisión de salir

Jürgen Klopp dejará el Liverpool a final de temporada Nueve años después de su llegada a Anfield y tras conquistar una Premier League y una Champions y perder dos finales con el Real Madrid, el alemán no seguirá en el Liverpool. 26 ene 2024 - 11:45

Una decisión difícil para el entrenador de 56 años, el cual cree que era el momento de decir adiós a Anfield. En un vídeo a modo de comunicado oficial a través de las redes sociales del Liverpoool ha explicado sus motivos. "Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Amo absolutamente todo de este club, amo todo de la ciudad, amo todo de nuestra afición, amo al equipo, amo al personal. Amo todo. Pero el hecho de que todavía tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar", explicó Jurgen Klopp.

"Es que me estoy quedando, cómo decirlo, sin energía. No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya lo sabía desde hace tiempo y tendré que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez y otra y otra vez. Después de los años que pasamos juntos y después de todo el tiempo que pasamos juntos y después de todas las cosas que pasamos juntos, el respeto por ti creció, el amor por ti creció y lo menos que te debo es la verdad, y esa es la verdad", concluyó en la entrevista.

Gloria en el Liverpool

La etapa de Klopp en el conjunto "red" es una de las más grandes y significativas de la historia del Liverpool. En nueve temporadas al frente del equipo de Anfield ha logrado un total de siete títulos, después de unos años difíciles para el equipo. El técnico alemás de 56 años tiene un palmarés de una Premier League, una Champions League, una Carabao Cup, una FA Cup, una Community Shield, una Supercopa de Europa y un Mundialito de Clubes.

Celebración de la Champions 2018-19.Twitter: @LFC





El hecho de que sea tan significativo es porque la Premier League la levantan en la 2019-20, 30 años después de la anterior que consiguieron. En el ámbito europeo ocurrió lo mismo, el Liverpool gana la Champions en la temporada 2018-19, 14 años más tarde de la última que tenían hasta entonces, pero es que además, los "reds" han llegado con Klopp a otras dos finales de la Liga de Campeones, aunque perdieron ambas contra el Real Madrid.

Reacciones a la despedida desde Inglaterra

La noticia de la salida de Jurgen Klopp del Liverpool es una de las grandes bombas de la temporada, que no se esperaba. Manu Sánchez, corresponsal de EFE en Inglaterra comentó las reacciones desde las islas británicas en El Partidazo de COPE. "Solo se podría superar si Pep Guardiola dejara el Manchester City. Yo creo que no hay ninguna noticia de mayor alcance y de mayor bombazo que Jurgen Klopp se marchara en estos momentos del Liverpool", aseguró el periodista.

Mural en honor a Jurgen Klopp, cerca del estadio de Anfield.CORDON PRESS





"La temporada pasada si que se podía intuir que había un fin de ciclo en el equipo porque se habían ido Mané y Firmino, Salah coqueteaba con no renovar, el equipo se quedaba con un año en blanco, no se clasificaba a la Champions... Era quizás un momento adecuado para que Klopp diese un paso a un lado", afirmó el periodista. "Sin embargo, el entrenador alemán participar en la reconstrucción del equipo, lo ha dejado en una posición inmejorable, líder de la Premier, en la final de la Copa de la Liga, en la cuarta ronda de la FA Cup y está metido en la Europa League", añadió.

