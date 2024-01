Jürgen Klopp dejará el Liverpool a final de temporada

Jürgen Klopp pondrá este mes de junio punto final a su relación con el Liverpool. El técnico alemán, que ha guiado a los reds a ganar la Champions League 2018/2019 y a conquistar la Premier League en la 2019/2020 treinta años después ha anunciado que no seguirá la próxima temporada en el banquillo de Anfield tras casi nueve años en el club.

A sus 56 años, Klopp emprenderá nuevos retos, según ha anunciado la entidad británica este viernes en un comunicado que ha causado gran sorpresa y conmoción en el mundo del fútbol y entre sus aficionados. Klopp anunció su decisión de manera anticipada para que el Liverpool pueda crear las condiciones para una transición ordenada que se lleve a cabo a su debido tiempo.

"Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo. Amo absolutamente todo de este club, amo todo de la ciudad, amo todo de nuestra afición, amo al equipo, amo al personal. Amo todo. Pero el hecho de que todavía tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar.

Es que me estoy quedando, cómo decirlo, sin energía. No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya lo sabía desde hace tiempo y tendré que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez y otra y otra vez. Después de los años que pasamos juntos y después de todo el tiempo que pasamos juntos y después de todas las cosas que pasamos juntos, el respeto por ti creció, el amor por ti creció y lo menos que te debo es la verdad, y esa es la verdad", desvela en una entrevista con los medios del club.