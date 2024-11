Rubén del Campo, en El Partidazo de COPE: "La noche puede ser complicada"

Este miércoles, España está viviendo los peligros de una nueva DANA que ha llegado a nuestra península, dos semanas después de la que recibió especialmente Valencia y que dejó más de 200 muertos. Esta vez, Málaga, Tarragona y Valencia son las provincias que más están sufriendo las intensas lluvias y Juanma Castaño habló con Rubén del Campo, portavoz de AEMET, para que nos indicara cómo está la previsión: "La situación más complicada va a estar en Málaga, con aviso de nivel rojo hasta las 7-8 de la mñana, y en Valencia, por la vulnerabilidad; es la zona que ya soportó la riada de hace dos semanas y no va a llover tanto pero los problemas pueden ser grandes por el alcantarillado que está dañado y porque el suelo no puede absorber más humedad. La noche puede ser complicada".

Sobre si este mal tiempo este mes podría indicar si esto hace pensar que sufriremos un duro invierno, el portavoz de la AEMET reconoció que no se puede saber: "Nadie lo sabe. Hablando con metereólogos sobre que haya habido dos DANAS tan seguidas, no se recuerda. Esto no quiere decir que el invierno vaya a ser duro".