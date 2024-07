Rodri, en El Partidazo de COPE: "He visto que Lamine estaba tocado y he dicho que salga él"

Rodri demostró en la semifinal ante Francia que es uno de los mejores jugadores del mundo. Y el centrocampista de la selección española se paró a hablar con Juanma Castaño para que le escucháramos en El Partidazo de COPE hablar sobre la clasificación para la final de la Eurocopa.

Juanma le preguntó a Rodri sobre el momento en el que pidió el cambio en la segunda parte pero al momento el dijo al banquillo que no quería salir: "He visto que Lamine estaba tocado y he dicho que salga él, por la experiencia, y he aguantado".

Sobre la victoria ante Francia, gracias a los dos goles de Lamine Yamal y Dani Olmo, que remontaron el tanto inicial de Kolo Muani, dijo que "Fue un partido muy duro, contra una de las mejores selecciones del mundo, que te propone una batalla física muy grande, con grandes individualidades. No han hecho un gol de la nada. Un partido muy trabajado".

Por último, Rodri también analizó la final que jugará España el domingo a las 21:00 horas ante el ganador de la otra semifinal, Países Bajos o Inglaterra: "Veremos el oponente que nos toque, estamos en la final que es donde queríamos estar, no nos preocupa mucho quién nos toque. Va a ser complicadísimo. Tenemos que hacer las cosas de la misma manera".

