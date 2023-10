Roberto Morales retrata a un jugador del Real Madrid: "Para que genere algo ilusionante"

El Real Madrid se impuso este martes por 2-3 en el Estadio Diego Armando Maradona al Nápoles, el vigente campeón de la Serie A italiana, en el segundo partido de la fase de grupos de la Champions League. Con el triunfo, los de Carlo Ancelotti suman seis puntos y lideran con comodidad el Grupo C de la competición.

Se trataba del segundo gran examen de la temporada para un Real Madrid que cumplió con nota. Tras la derrota por 3-1 en el Civitas Metropolitano en el derbi madrileño, se viajaba al estadio de un rival exigente y el equipo no falló, remontó el tanto inicial de Ostigard para el conjunto partenopeo y encarriló el pase para los octavos de final gracias a los tantos de Vinicius, Bellingham y Fede Valverde.

Brillantes

Una vez más el inglés Jude Bellingham fue el mejor jugador del conjunto blanco. El británico volvió a ver puerta y suma ya 8 goles en 9 partidos esta campaña. Es el pichichi de LaLiga con 6 tantos en 7 partidos y en la Champions ha marcado tanto ante el Unión Berlín en el Bernabéu como en Nápoles. Su adaptación al Real Madrid ha sido impresionante y ha demostrado a Carlo Ancelotti que ha sido un acierto cambiar el sistema al 4-4-2 con rombo para que pueda brillar y potenciar aún más sus virtudes.





Cumplieron también con nota un Vinicius que marcó un golazo y está recuperando su mejor versión después de la lesión muscular que le ha hecho perderse el inicio de temporada y Rüdiger. El alemán consiguió neutralizar al nigeriano Victor Osimhen la gran estrella del Nápoles y máximo goleador de la pasada Serie A que se quedó sin ver puerta y sin gozar de ocasiones gracias al trabajo de la pareja de centrales. Kroos llevó con nota la manija en el centro del campo y Camavinga sobresalió en el lateral izquierdo.

Señalados

Pero pese al triunfo blanco no todo salió a pedir de boca en Nápoles. También hubo futbolistas que no dieron la talla y que salen, en parte, señalados pese a la victoria. El primero fue Kepa. El portero vasco tiene la complicada papeleta de sustituir a Thibaut Courtois esta temporada tras su grave lesión de rodilla y estar a la altura del belga en los grandes escenarios no es nada sencillo.

Kepa falló en el primer gol del Nápoles. Un córner botado por Kvaratshkelia que intentó despejar de puños sin éxito y que Natan cabeceo al larguero para que Ostigard aprovechara el rechace y abriera el marcador. El meta, bien bajo palos sufrió en los balones aéreos y cruzados que los italianos mandaron a su área, tal y como recogieron en su análisis los tertulianos de El Partidazo de COPE que dejaron clara la falta de de seguridad que ofrece el cancerbero cedido por el Chelsea.

Ostigard celebra el gol marcado al Real Madrid, tras el fallo de Kepa Arrizabalaga. CORDONPRESS





Sin embargo, no fue Kepa, pese a su error, el que salió peor parado del Diego Armando Maradona. Ese fue Rodrygo. Parecía que la 2023/2024 iba a ser la campaña del brasileño. La salida de Benzema y la no llegada de un nueve de referencia le situaban como el jugador que debía llevar el peso en ataque, pero no ha sido así. Vive en plena sequía y solo ha sido capaz de aportar un gol y una asistencia en 10 partidos, 8 de LaLiga y 2 de Champions. Vio puerta en Bilbao en la primera jornada y desde entonces suma 9 encuentros sin marcar. Si tenemos en cuenta las estadísticas de la competición es el segundo con más disparos a portería con 28 para hacer un solo tanto. Solo le supera con 30 el colombiano del Almería Luis Suárez que ha anotado 4 dianas. Roberto Morales quedó muy descontento un día más con su labor sobre el césped en Nápoles. Si quieres escuchar su opinión PINCHA AQUÍ