Roberto Martínez, en El Partidazo de COPE: "Hazard, médicamente, está en su mejor momento en el Real Madrid"

Roberto Martínez ha estado este miércoles en El Partidazo de COPE tras haber clasificado a la selección belga para el Mundial de Catar 2022. El técnico, que ha estado relacionado con el banquillo del Barcelona en los últimos tiempos, ha celebrado un objetivo que siempre ha tenido en mente.

"Nunca ha habido una propuesta del Barcelona por mí. Siempre ha habido muchos rumores, pero estoy centrado en Bélgica", ha dicho. Además, sobre la llegada de Dani Alves, Martínez ha asegurado no haberse sentido "sorprendido". "Cuando se llega al Barcelona, tener un referente en el vestuario es importante, y Xavi ha elegido a Alves", ha comentado.

