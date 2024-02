La revelación sobre Deco que indigna a Juanma Castaño siendo director deportivo del Barça: "Estoy flipando"

La entrada de Deco, que fue representado por Jorge Mendes durante su etapa de jugador y que trabajó para su agencia cuando colgó las botas en el Fluminense, en el FC Barcelona ha sido vista con reticencias desde muchos sitios. En El Partidazo de COPE se habló sobre sus últimas declaraciones y Juanma Castaño se indignó por un apunte.

Una vez conocimos el deseo de Xavi Hernández de dejar el FC Barcelona, Deco afronta uno de los retos más importantes que es el de darle un entrenador a la entidad que reconduzca la situación. Aunque tampoco se descarta que su salida del club se pueda precipitar si se agravan los acontecimientos.

En cualquier caso, son muchos los nombres que ya está encima de la mesa, y a varios de ellos se les ha preguntado directamente por las ganas que tendrían de hacer con las riendas del club azulgrana. Si hubiera que nombrar ya mismo a un nuevo entrenador en el Barcelona, el idóneo es Rafa Márquez, que actualmente dirige al filial.

De los jugadores que mejor conocen el club por su pasado o por su relación con Joan Laporta o el actual director deportivo, Deco, hay tres nombres: Sergio Conceiçao, actual entrenador del Oporto; Gio Van Bronckhorst, técnico del Feyenoord; o Thiago Motta, en el banquillo del Bolonia.

El director deportivo del FC Barcelona concedió una polémica entrevista para La Vanguardia en la que quiso dejar un mensaje claro: "La etapa de Xavi aún no se ha acabado". Deco reconoce que para él fue una sorpresa: "No me lo esperaba. Estoy en el día a día con él y llevábamos semanas planificando llegadas como la de Vitor Roque".

"Todavía estamos asimilando el anuncio del entrenador y no estamos buscando su sustituto", reconoció, "tiene que seguir una línea de trabajo, difícilmente seremos un equipo que no quiera jugar bien, que no quiera tener el balón": "El que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas".

A Deco también le preguntaron si Guardiola es el mejor entrenador posible: "Cuando llegó al Barça, se habla de una gran revolución que es una gran mentira. Nos fuimos Ronaldinho y yo, pero estaban Xavi, Iniesta, Busquets que subía, Yaya Touré, el mejor jugador africano, Messi, por supuesto, Samuel Eto’o…".

"Guardiola fue inteligente y cuando llegó puso orden y su calidad como entrenador hasta construir el mejor equipo que he visto en mi vida. Y fue listo, supo no perder el tiempo en otras cosas", dijo el luso. Sobre todo esto, Juanma Castaño vio un claro rencor en la figura de Deco.

"Estoy flipando"

Se supone que Deco intensificó su trabajo en la búsqueda de nuevo entrenador para el FC Barcelona desde que Xavi manifestó su dimisión. Son varios los nombres que han pasado por la agenda, pero ninguno ha dado el pulgar arriba para ser técnico del cuadro azulgrana. Uno de esos es el de Thiago Motta y sobre él le preguntaron.

"No sigo regularmente el trabajo de Motta porque no estoy acostumbrado a seguir equipos italianos", reconocía Deco en unas declaraciones que hicieron "flipar" a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Dani Senabre compartía esa sensación por lo insólito que es que el luso estaba hablando con la verdad.