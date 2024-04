La respuesta de Juanma Castaño a Joan Laporta por la repetición del Clásico: "Es preocupante"

El Partidazo de COPE de este lunes tocó de lleno la petición, cuanto menos llamativa, del presidente del Barcelona, Joan Laporta, para que el Clásico frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu se repita.

Juanma Castaño tuvo una contundente respuesta ante los principales argumentos por los que Laporta cree que ese partido debería repetirse.

Laporta alegó que el 'gol fantasma' de Lamine Yamal entró. El presidente culé exige "tener la seguridad sobre lo que pasó" y por eso pide al CTA que "nos facilite la totalidad de imágenes y audios que generó la jugada", y "si una vez analizada esta documentación, el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada", el club "podrá en marcha todas las actuaciones oportunas".

Lunin intenta atrapar el taconazo de Lamine Yamal

Castaño recordó a Laporta que "no hay una sola imagen que demuestre al cien por cien que la pelota atraviesa la línea" y cree que, pese a que no exista certeza posible con las imágenes disponibles, "el Barça tiene la mala suerte de que Lunin está tapando la imagen del balón desde la perspectiva de la cámara encargada de la línea de gol".

Además, para el director de El Partidazo de COPE, el partido no puede ni debe repetirse "porque no hubo un solo fallo técnico. Primero, porque no hay tecnología de gol en España. Segundo, porque no hubo ningún fallo".

El CTA desvela el audio de la jugada

Muy poco después de que las redes sociales del Barcelona publicasen el mensaje de su presidente, el Comité Técnico de Árbitros publica la conversación entre Soto Grado y Sánchez Martínez.

Los árbitros chequearon todas las tomas disponibles sobre el gol fantasma. "No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante. Lo mejor es esperar", comunicó Soto Grado a sus ayudantes. "No tenemos más. César, vamos a reanudar con saque de esquina porque no tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado", fue la respuesta definitiva desde el VAR.

Por ese motivo, Juanma Castaño concluye que "la actuación de los dos árbitros es perfecta. Están impecables".

La ventaja que deja al Real Madrid casi campeón

Xavi Hernández y Joan Laporta coinciden con una idea en sus respectivos discursos: que las actuaciones arbitrales han perjudicado el devenir deportivo del equipo durante esta temporada.

Laporta no duda en culpar a los árbitros de los once puntos de diferencia que existen entre el Real Madrid y el Barcelona a seis jornadas para el final del campeonato de Liga: "Vivimos una situación de indefensión por haber sufrido numerosas acciones en el terreno de juego que unas nos han perjudicado y otras han beneficiado a nuestro rival, y que sumadas ambas muestran esa distancia de puntos que hay en lo alto de LaLiga".

Para Xavi Hernández, en el Santiago Bernabéu se produjo una "injusticia máxima", y directamente apuntó al árbitro, culpándole de haber condicionado el partido: "Dije en la previa que ojalá pasara desapercibido y acertara. Ninguna de las dos", afirmó enfadado.

Juanma Castaño también tuvo respuesta para el presidente del Barcelona: "Si realmente lo piensa Laporta, que tengo mis dudas, es preocupante. Y si está de acuerdo en esto por Xavi, es más preocupante aún. Si el entrenador del Barça y el presidente del Barça piensan que el Barça no gana esta Liga por errores arbitrales, que se lo hagan mirar. Estamos con una distorsión absoluta de la realidad. Es que no convencen ni a su propia gente", comentó.

"Por cierto", finalizó Castaño: "Al Barça este mensaje le ha venido bien. Porque en vez de hablar que el Real Madrid ayer ganó LaLiga, se está hablando de si la pelota entró o no entró".