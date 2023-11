La respuesta de la afición del Valencia tras la carta a los que irán al Bernabéu: "Estamos hartos"

Real Madrid y Valencia se enfrentan este sábado (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu en la 13ª jornada de LaLiga. Los duelos entre ambos equipos siempre han sido tensos y movidos, pero en el último año todo se ha magnificado con un nombre propio por encima de todos: Vinicius Junior.

Los dos partidos de Primera de la pasada temporada tuvieron al brasileño como gran protagonista. En el Bernabéu por la fuerte patada que recibió de Gabriel Paulista, que acabó expulsado, y en Mestalla por los insultos racistas que sufrió desde la grada y que acabaron costándole una tarjeta roja que luego Competición le retiró.

El lio con Vinicius

Hace 174 días en Mestalla el Valencia ganaba por 1-0 con un gol de Diego López un partido marcado por el racismo. En la segunda mitad Vinicius empezó a escuchar insultos racistas desde un sector de la grada y se plantó. De Burgos Bengoetxea, el árbitro, inició el protocolo contra el racismo y se emitió una advertencia por megafonía. El encuentro siguió un Vinicius fuera de si fue expulsado después de golpear en la cara a Hugo Duro en una tangana.





Se viralizaron vídeos en los que se veían y escuchaban insultos racistas al brasileño e incluso Ancelotti denunció que no había visto nunca a un estadio entero haciendo insultos racistas. El Real Madrid denunció unos hechos que acabaron con Tebas pidiendo perdón a Vinicius en una rueda de prensa e incluso una condena de la ONU a lo sucedido. Tres jóvenes fueron detenidos y expulsados de por vida del estadio y Competición cerró una parte de la grada de Mestalla durante tres partidos y quitó la expulsión al brasileño.

Sin embargo, el valencianismo y el Valencia nunca han perdonado al jugador que dijera que toda la afición che era racista y fue algo generalizado y le ha acusado de mentir en sus declaraciones ante la jueza que llevaba el caso. Para colmo, en la última gala del Balón de Oro en un vídeo de condena hacia el racismo apareció el escudo de la entidad y se volvieron a avivar las llamas.

"El racismo no tiene cabida ni en el fútbol, ni en la sociedad, pero no puede combatirse con falacias, ni mentiras infundadas", dijo el club en un comunicado en el que pidió a Vinicius que rectificara "de manera pública su presunta declaración". Súper Deporte, el periódico de cabecera del Valencia reaccionó con una portada en la que acusaba al brasileño de mentiroso: "Pinochius".





Y ahora se llega al partido de este sábado en el que el Valencia estará acompañado en el Santiago Bernabéu de 579 aficionados. A todos ellos se les ha enviado una carta en la que les pide que se comporten correctamente por encima de cualquier provocación para demostrar que el club no es racista.

Querido valencianista,

Muchas gracias por comprar tu entrada de público visitante para animar al Valencia CF este próximo sábado en el partido ante el Real Madrid. Tu apoyo volverá a ser fundamental para impulsar al equipo en busca de una victoria importante.

Como sabes, a raíz del desagradable incidente del partido de la temporada pasada en el Camp de Mestalla, en los últimos meses se nos ha tachado con calificativos que no representamos. El valencianismo no es una afición racista, ni Mestalla es un estadio racista. Esos no son los valores que nos identifican.

Audio





Como dijo nuestro entrenador, Rubén Baraja, como Club y como afición debemos rebelarnos “contra quienes nos han acusado de ser lo que no somos” y la mejor manera de hacerlo es dando ejemplo en las gradas del Santiago Bernabéu, donde habrá muchos ojos y muchas cámaras pendientes de nosotros.

El racismo no tiene cabida en el fútbol ni en la sociedad y para erradicarlo requiere de la implicación de todos. También de los que nos han acusado injustamente por culpa de aquellos que profirieron insultos racistas, a los que el Valencia CF les aplicó en cuestión de horas la sanción más severa contemplada: la expulsión del estadio de por vida.

El Valencia CF reivindica su claro posicionamiento en contra de cualquier tipo de discriminación. Disfrutemos del partido, animemos a nuestros jugadores por encima de cualquier provocación y hagamos honor a los valores que nos caracterizan.

AMUNT!