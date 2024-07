Es el tercer año consecutivo en el que Carlos Alcaraz llega hasta la tercera ronda de Wimbledon, pese a varias desconexiones puntuales que casi le cuestan el primer set, superó al australiano Aleksandar Vukic por (7-6 (5), 6-2 y 6-2). Además, mantuvo su registro impoluto en el torneo, sin parciales perdidos, y se enfrentará en tercera ronda al estadounidense Frances Tiafoe.

Alcaraz, que restó para no perder el primer set, desactivó los arreones puntuales de Vukic y, sobre todo, se impuso a sus propias lagunas para volver a ganar en la pista 1, la segunda en importancia del torneo, y en la que no jugaba desde el debut del año pasado ante Jeremy Chardy.

En la tercera ronda de Wimbledon se medirá a Tiafoe, que pese a lidiar con una lesión de rodilla durante las últimas dos semanas, venció a Borna Coric. Alcaraz y Tiafoe se han visto las caras en dos ocasiones, con victoria para el estadounidense en el Conde de Godó en 2021 y para el murciano en las semifinales del US Open en 2022.

El tenista murciano en sus declaraciones postpartido dejo unas sorprendentes declaraciones que iban más allá del tenis: "Intentamos respetar ciertos momentos, en los entrenamientos tenemos que estar concentrados y no despistarnos de nuestro trabajo", aseguró Alcaraz respecto al uso del teléfono móvil. Una herramienta que está presente en la vida diaria de millones de personas y puede llegar a generar una gran dependencia. "Luego fuera de pista hay que cuidar el entrenamiento invisible para estar bien y jugar mejor, ahí es cuando hay que usar menos el teléfono y poco a poco estamos intentando mejorar en ello", completó Alcaraz.

Los distintos puntos de vista

"No señalemos solo a la generación de Alcaraz. Todos estamos durante el día enganchados al móvil", afirmó Juanma Castaño. Una declaración en la que no estuvieron de acuerdo Siro López y Cañizares alegando que hay que distinguir entre "lo que es informarse a través del teléfono y los juegos" porque el cuerpo no responde de la misma manera. Además, Dani Senabre quiso puntualizar que "no todos los juegos son malos y te alteran" y tampoco "cuando estás recibiendo información estás haciendo una cosa súper buena".

Incluso Siro López destacó la utilidad del móvil para conocer lo que está sucediendo en el mundo. "Yo solo compro el periódico los domingos, el resto de días leo todo a través de Internet y esta noche después del programa me pondré a mirar los periódicos a los que estoy subscrito", aseguró Siro López argumentando que el modo de informarse ha cambiado y "no tiene nada malo". Y espetó: "Antes en las concentraciones estaban hasta las tres de la mañana jugando a las cartas".

La reflexión de Juanma Castaño

El presentador de El Partidazo de COPE señaló el principal problema del dispositivo: la ansiedad que genera. "Si salimos de un sitio y dejamos el teléfono móvil, no sabemos dar diez pasos sin él. Hoy, por ejemplo, he salido de casa sin el móvil y no me he dado la vuelta a por él. He estado una hora fuera y me he acordado en varias ocasiones de que no lo llevaba, pero no me ha pasado nada", relató Juanma. Una reflexión que culminó con unas duras palabras: "Nos está matando"

