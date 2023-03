La reflexión de Manolo Lama por el enfado de Bori Fati en 'El Partidazo de COPE': "Cuando un padre habla así"

Se convirtió en el gran protagonista del deporte en España en 'El Partidazo de COPE' de este martes. Había pasado un tiempo en el ostracismo, pero el padre del futbolista Ansu Fati se despachó a gusto en el programa cuando el delantero es noticia por su posible futuro. Bori Fati acaparó los focos de la noche en la que la Selección, de la que su hijo no ha formado parte en este parón internacional, había sufrido la primera derrota de la era Luis de la Fuente. Aun así, robó el centro de atención por sus declaraciones a Juanma Castaño.

Bori Fati se mostró en El Partidazo de COPE muy disgustado con la situación de su hijo en el Barcelona. Cree que Ansu merece más minutos y que no se le puede exigir marcar un gol nada más salir al terreno de juego. El padre, que se reunió el lunes con Jordi Cruyff y Mateu Alemany, donde, según informó Helena Condis también se reveló por esas pocas oportunidades, y desveló que el día de El Clásico ni siquiera acudió al Camp Nou. También reveló que le ha recomendado al jugador que cambie de aires, pero "Ansu quiere seguir en el Barça".

El futbolista, a diferencia de Bori, no quiere escuchar ofertas ni mucho menos del Real Madrid, según señaló en 'El Partidazo de COPE'. "Es muy culé, se formó en La Masia. Ansu no aceptaría ir al Madrid, no lo puedo meter donde no quiere", sentenció. Sus palabras también fueron duras hacia Luis Enrique, seleccionador español, y que el jugador "lo pasó mal" en el Mundial"¿Cómo puede ser que ni calentara contra Costa Rica con el equipo ganando 7-0". Incluso afirmó que "hubiera preferido que no fuera al Mundial". Todo esto fue motivo de discusión en el 'Tiempo de Opinión'.

Las opiniones

Dani Senabre aseguró que le había escrito "gente del club" y calificó sus declaraciones de "pintorescas, pero muy sinceras". Emilio Pérez de Rozas cree que "estos comentarios resumen el ambiente que hay en Barcelona" y que "son definitorias": "si no quisieran venderlo, lo negarían 100 veces". Paco González le entiende "como padre", pero tiene la duda "de si le puede querer mejor". "El entorno está enfadado y no sé si es lo mejor para el futbolista que le transmitan ese enfado", destaca, "es más difícil tener ese entorno tan crispado".

Entonces, Manolo Lama hizo una reflexión sobre las palabras de Bori Fati que puedes escuchar aquí. Helena Condis recordó que para "Ansu Fati la llamada de Luis Enrique fue viento fresco" y que solo piden "que le cuiden". "Él, dentro de su discurso paternal, hay otra parte de que la vida continúa", estima Roberto Palomar. En cambio, Elías Israel cree que después de esta entrevista, "el jugador sale reforzado porque deja claro que quiere triunfar en el Barça". Tomás Guasch recuerda que de todos los jóvenes del Barça "el espectacular es él" y "está pidiendo lo que no tiene".