La reflexión de Juanma Castaño sobre lo que dice Piqué de la nueva forma de consumir fútbol: "Claustrofóbico"

Gerard Piqué ha hecho su predicción más catastrófica para el fútbol español. El presidente de Kosmos y de la Kings League cree que "si sigue esta dinámica, dentro de cinco años no podrán competir en Europa". En ese mismo bombo ha metido a Real Madrid, FC Barcelona o al colista de LaLiga, el Almería. El exfutbolista ha abogado por repensar la propia competición para adaptarse a los cambios en la forma de consumir. Todo esto ha traído un debate a El Partidazo de COPE en el que Juanma Castaño hizo una reflexión ante cómo ven los jóvenes el deporte.

Durante el Business Sport Forum organizado por Marca y Expansión, Piqué dejó claro que la carga de partidos es excesiva y cada vez menos de ellos son verdaderamente atractivos: "No puede ser que haya 70-80 partidos al año, la gente ya no sabe ni que se está jugando, hay mil competiciones que la gente se pierde". Por eso, hizo hincapié en que el fútbol necesita "cambios en el corto plazo, puede que drásticos" en lugar de "más parches para continuar igual". Finalmente, defendió que "es imposible que tú estés 90 minutos encerrado en una habitación viendo solo un partido de fútbol".

Cómo se consume fútbol

"No tiene ningún sentido", continuaba su alegato, "los niños de hoy ya no lo hacen, yo tampoco" porque "es una forma distinta de consumir". "Hombre, a mí lo de ver una serie y un partido a la vez, eso ya me ha resultado una cosa exagerada, o sea, eso no creo que haya mucha gente que lo haga", reflexionaba Juanma Castaño tras escuchar las palabras de Piqué, a lo que rápidamente respondía Luis García: "Sí que se hace, te asombraría, el otro día iba en el AVE y un chaval a mi lado iba con una serie que, por cierto, la veía a x1.5, o sea, ni siquiera la veía en velocidad normal, la veía al x1.5, estaba con el móvil jugando a un juego de estos tipo Tetris y en los cascos tenía música".





Joseba Larrañaga señalaba que "no se enteró de nada, ni de la serie, ni del Tetris, ni de la música". "Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Contenidos para ese tipo de consumo?", se preguntaba Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, "es que yo creo que es imposible, o sea, yo no puedo estar pensando en que el que me está escuchando, a la vez, que haga lo que le dé la gana, pero yo tengo que hacer mi programa". El presentador diferencia las "series", del "fútbol". "Lo de ver series y películas al x1.5 ya está muy extendido", reflexionaban en El Tertulión.

"Claustrofóbico"

"¿El fútbol que tiene que pensar en que la gente no aguanta 90 minutos en su habitación encerrados?", seguía preguntándose Juanma Castaño, "que también, como lo vende Piqué, es una forma un poco claustrofóbica": "Dice lo de encerrado en la habitación, no es que a lo mejor el fútbol hay que verlo acompañado, disfrutarlo, comentarlo, vivirlo... Es que el problema es que, muchas veces, el concepto de los jóvenes es precisamente ese, una habitación cerrada, encerrados en la habitación con la serie".