La reflexión de Juanma Castaño tras perder el liderato en el EGM: "No hemos detectado ningún indicador de fuga de oyentes"

El Partidazo de COPE se despidió de este año 2024 con 641.000 oyentes diarios, según los datos que se desprenden de la 3ª ola del Estudio General de Medios que se ha conocido este martes. El programa que dirige Juanma Castaño cierra 2024 (año móvil) como líder de su franja.

Juanma Castaño quiso precisar una observación con relación a la bajada de oyentes con respecto a la 2ª ola de este mismo año, en el que El Partidazo de COPE conquistó el liderato de las noches radiofónicas deportivas con una cifra récord para el programa.

"Según el Estudio General de Medios, este programa ha perdido en meses más de 250.000 oyentes. Lo que voy a decir lo digo con todo el respeto al resto de mediciones del resto de programas, de esta cadena, por supuesto, y del resto de cadenas".

"No pongo en discusión ser segundos, terceros ni primeros, porque no sé los datos que manejan el resto de programas. Yo sé los datos que manejamos nosotros. Nosotros no hemos perdido ni un solo espectador, me atrevería a decir, en YouTube. Ni un solo".

Además del número estable de espectadores que siguen, en directo, El Partidazo de COPE a través de Youtube, Juanma Castaño tiró de otros datos: los oyentes en pódcast, la App de COPE y Tiempo de Juego y las interacciones de los oyentes.

"En Podcast hemos pulverizado nuestros propios datos. En la aplicación de COPE, nuestros registros, los propios, son más o menos -y muchas veces, más-, que los mismos que la pasada temporada cuando se estaba jugando la Liga y la Champions. Los mensajes que recibimos, las interacciones que recibimos, son las mismas o más que cuando éramos líderes hace unos meses".

En conclusión. El equipo de El Partidazo de COPE no ha notado "un bajón de mensajes ni de interacciones. Si hubiéramos notado una pérdida grave de oyentes, se habría encendido en algún momento, en alguno de estos indicadores, una luz de alarma que nos diría que algo está pasando".

"Cuando notamos un pequeño bajón, analizamos de dónde viene ese bajón. Lo digo para que sepan que si hubiéramos notado este descenso brutal, lo habríamos apreciado", añadió.

Castaño insistió en que su valoración particular "no pone en tela de juicio ni en entredicho" ningún otro de los datos que se desprende del Estudio. Simplemente, "yo hablo de que no hemos detectado ningún indicador que nos dijera que estamos en una situación de fuga de oyentes".

"Es imposible que un programa en julio tenga casi 900.000 oyentes y que ahora tenga 600 y pico mil oyentes. Imposible, en un programa de estas características. No es más que una explicación de lo que manejamos nosotros. Y todo esto, insisto, con la alegría de la gente a la que le ha ido bien", como ha sido el caso de Tiempo de Juego, que ha vuelto a ser líder de la radio deportiva española según esta última oleada del año, por lo que Castaño aprovechó para dar la "enhorabuena a Tiempo de Juego, el programa líder de la radio deportiva española una vez más".