La reflexión de Gonzalo Miró si el incidente de Ocampos en Vallecas le pasa a una mujer: "Probable"

Este lunes vivimos uno de los momentos más polémicos en los que llevamos de Liga, cuando durante el Rayo Vallecano – Sevilla correspondiente a la 23ª jornada de Primera División, un aficionado del Rayo le metió un dedo en el culo a Lucas Ocampos. La acción se produjo en la primea parte, en el momento en el que el jugador sevillista fue a sacar de banda, se echó para atrás y en ese momento un aficionado, de unos 15 años de edad, realizó esta acción que sorprendió a todo el mundo. Todo el mundo se sorprendió al ver que el jugador se giraba, hasta que en la repetición ofrecida por televisión se veía claramente la agresión al futbolista.

Ocampos, al sentir lo que le habían hecho, se dio la vuelta para recriminar la acción y se dirigió al árbitro para quejarse. Jugadores del Rayo, como Isi, se acercaron a la banda para hablar con el joven aficionado, que se encontraba con otros dos amigos y que se les veía reírse. Carlos Ganga informó que, al descanso, la Policía pidió los datos a los aficionados pero que les dejaron quedarse en su asiento pese al incidente.

Micrófono de Tiempo de Juego en el Estadio de Vallecas





La reacción de Ocampos tras el partido

El partido continuó y lo acabó ganando el Sevilla con dos goles de En-Nesyri, y Ocampos habló nada más acabar en DAZN para decir que “Ojalá que la Liga tome con seriedad esto, como hace con el racismo. Siempre hay un tonto. Ojalá que no pase más porque si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar. Me contuve porque tengo dos hijas pero esperemos que la Liga tome represalias y que un tonto no manche a la afición del Rayo”. Posteriormente, el argentino también habló con Carlos Ganga en El Partidazo de COPE, donde reconoció que tuvo ganas de pegar al aficionado cuando sintió la agresión: “Tuve ganas de pegarles pero tengo dos hijas, y no quiero que mañana vayan a la escuela y les digan que papá pegó a alguien. Así que espero que no se vuelva a repetir".

Al término del encuentro, el Sevilla también reclamó a LaLiga "que se tomen las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir comportamientos" como el "gesto obsceno" sufrido por su jugador Lucas Ocampos, al que un aficionado del Rayo le tocó el trasero con un dedo cuando iba a sacar de banda en el partido disputado en Vallecas. Este lunes Isaac Fouto informó queLaLiga denunciará ante la Fiscalía de Menores este hecho ya que el triste protagonista es un menor. Cabe resaltar que la Polícia ya lo tiene indentificado.

Ocampos se gira hacia los espectadores que le molestaron durante un saque de banda en Vallecas. CORDONPRESS





La opinión de Gonzalo Miró sobre la polémica

En El Partidazo de COPE debatimos sobre toda esta polémica vivida en Vallecas y las reacciones posteriores. Juanma Castaño preguntó a los tertulianos si se habían sorprendido por la ausencia de mensajes de políticos contra esta agresión a Lucas Ocampos. Gonzalo Miró reconoció que sí había echado de menos algún mensaje de la clase política, reconociendo que si hubiese sido hacia una mujer, la reacción seguro que hubiese sido diferente: "Aquí Rubiales no pinta nada. Debe entrar alguien de oficio o con la denuncia de la Liga. Si hubiese sido una mujer, hubiese abierto los informativos".

Mónica Marchante mostró su idea contraria a la de Gonzalo: "Es absolutamente condenable, sea hombre o mujer. Si un niño le hace eso a una mujer en la Liga F, no saldrían los políticos. El ruido venía por quien cometía el acto, Rubiales. Me da pena que se busque una comparación".

