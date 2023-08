El recordatorio de Juanma Castaño a Guardiola por sus quejas sobre el calendario: "Por pagarle"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha sido una de las voces más críticas en los últimos días con respecto a la nueva duración de los partidos -como consecuencia de los nuevos criterios de tiempo añadido-, y con respecto a la carga de encuentros desde que comienza la pretemporada.

Sus quejas sobre la duración de los tiempos añadidos vino tras perder en la Community Shield frente al Arsenal, el pasado 7 de agosto: "Tenemos que aceptarlo, ahora los partidos durarán cien minutos, eso es seguro. Se alargan por los goles, por cada vez que marcas gol. Imagínate un 4-3 y hay que añadir 45 segundos por los siete goles. Mañana a las ocho de la mañana seguiremos todavía jugando", dijo en su momento.

Y sobre el exceso de partidos, lo argumentó con Ricardo Sierra en Movistar, en la previa de la Supercopa de Europa, justo tras conocerse que Kevin De Bruyne podría estar de tres a cuatro meses de baja por una grave lesión: "Es una putada, le perderemos meses. Es lo que hay. En mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el primer partido, y ahora te dan cuatro o cinco días. Al final, mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, y te hacen partidos grandes Y la gente cae y sigue cayendo... ¡Show must go on!", lamentó en unas declaraciones sin ningún desperdicio.

Juanma Castaño le recuerda la finalidad de las giras

Y es que en El Partidazo de COPE de este miércoles, fue otro entrenador, José Luis Mendilibar, quien comentó que los partidos oficiales comienzan cada vez antes: "Estas competiciones empiezan a principios de agosto. Ya no es a mediados o a últimos, sino a primeros de mes", se quejó el técnico del Sevilla.

Además, las competiciones comienzan con el mercado de fichajes abierto hasta las 23.59 horas del 31 de agosto, fecha que la UEFA, de momento, no cambia.

Santiago Cañizares puntualizó que las circunstancias del fútbol actual se deben a dos factores: un calendario muy ajustado que obliga a un comienzo cada vez más prematuro y un mercado que necesita mantenerse abierto por las necesidades que tienen muchos jugadores y algunos equipos para configurar sus plantillas definitivas.

Pero Juanma Castaño fue más allá: "Es que, cuando Guardiola se quejaba ayer de los cruzados, lo mismo la culpa no es de la FIFA...", dejando claro por qué los grandes equipos del continente europeo tienen la necesidad de realizar pretemporadas tan intensas, a lo que hay que añadir otro elemento que Pedro Martín puso encima de la mesa del Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE: las televisiones.

El resultado: un cóctel de fútbol moderno con difícil solución, por el momento.