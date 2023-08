Guardiola carga contra el tiempo añadido: "Partidos de cien minutos, jugaremos hasta que amanezca"

A Pep Guardiola no le gusta el nuevo sistema de descuento. En el partido de la Community Shield frente al Arsenal, el equipo 'gunner' logró el 1-1 en el minuto 8 de añadido. Después, los penaltis, en el que el City sucumbió ante el equipo de Mikel Arteta.

"Nos tendremos que acostumbrar. Estábamos ganando 1-0. Me daba la sensación de que no habían pasado cosas como para que añadiesen ocho minutos. Pero es una buena pregunta para los dirigentes internacionales y demás gente porque a los entrenadores y a los jugadores ni nos preguntan", se quejó Guardiola en la posterior rueda de prensa.

"Tenemos que aceptarlo. Tenemos que hacerlo. Ahora los partidos durarán cien minutos, eso es seguro. Se alargan por los goles, por cada vez que marcas gol. Imagínate un 4-3 y hay que añadir 45 segundos por los siete goles. Mañana a las ocho de la mañana seguiremos todavía jugando. Mejor no me preguntéis mi opinión, por favor", se dirigió a los periodistas, visiblemente enfadado.

?? "The games will be one hundred minutes, that's for sure"



Pep Guardiola reacts after Manchester City concede in the 101st minute against Arsenal in the Community Shield ? pic.twitter.com/5JAriLRgZf