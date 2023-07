El Real Madrid insiste: necesitan un gesto de Mbappé para actuar

El caso Mbappé sigue latente, pero el Real Madrid está todavía tranquilo. Muy tranquilo. Según ha informado Arancha Rodríguez en El Partidazo de COPE, el club blanco no está dispuesto a abonar 250 millones de euros por el delantero francés este verano. Una cifra que había salido en las últimas horas, y con la que no cuentan en el Real Madrid.

El club insiste en su política en este tema: no van a ser ellos los que den un paso al frente, porque por ahora el conflicto se da entre Mbappé y el PSG. Hasta que el francés no tome una decisión no habrá nada: que decida irse este verano o que se quede y acabe renovando, teniendo en cuenta que son las dos únicas opciones que sopesan en el Paris Saint-Germain.

Además de que Mbappé manifieste su deseo de irse este verano, también necesita un guiño del jugador, señalando que se quiere ir y que, en concreto, quiere marcharse al Real Madrid. La única postura pública de Mbappé ha sido que quiere quedarse este año y marcharse el siguiente.

Asimismo, el Real Madrid no va a cometer ninguna locura por él, ya que si tiene las cuentas totalmente saneadas, es precisamente a no traspasar un límite y lanzarse a por opciones así. Por lo tanto, la posición sigue siendo la misma: que Mbappé y el PSG lleguen a un acuerdo y, a partir de ahí, se negocie. El tiempo corre.