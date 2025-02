La reacción de Siro López tras escuchar las súplicas de Munuera Montero: "Cuando dirijan partidos, ¿quieren que no digamos nada?"

El poso que dejó la conversación entre José Luis Munuera Montero y Juanma Castaño este martes en El Partidazo de COPE se hizo notar rápidamente en cuanto el director del programa dio paso al equipo de comentaristas, que valoraron muy positivamente que el colegiado andaluz dejara ver su lado más humano al hablar del sufrimiento de su familia ante las amenazas recibidas en redes sociales y lo que él considera como 'bulos' lanzados contra una empresa que investiga la RFEF por posible delito de conflictos de intereses.

Juanma Castaño y Munuera Montero

Cuando Juanma Castaño le preguntó si sabe quién puede estar detrás de todas estas acciones, Munuera Montero dijo que "ojalá" para poder obrar en consecuencia.

En cualquier caso, el colegiado insistió, tal como hizo horas antes en su comunicado personal publicado en redes, en su inocencia y en dejar claro que no tiene nada que esconder, hasta el punto de que va a hacer todo lo posible por desmentir este tipo de informaciones: "Estoy muy tranquilo y quiero desmentir todas esas calumnias", afirmó.

Munuera no quiso profundizar en las posibles consecuencias por el arbitraje del Osasuna-Real Madrid del pasado sábado en LaLiga: "No le doy ninguna vuelta. Por ahí va a ser difícil pillarme porque no voy a entrar", valoró el colegiado.

LA PETICIÓN DE SIRO LÓPEZ AL ARBITRAJE

La reflexión de Siro López tuvo que ver con el aspecto deportivo del arbitraje. Siro hizo suyas "las palabras que hoy ha dicho Tebas: la mujer del César, además de honrada, tiene que parecerlo".

Por eso, el periodista gallego lanzó una petición concreta al estamento arbitral: "Cuando pide que ayudemos y que aportemos… Yo es que también le pediría a los árbitros que aportaran ellos", en el sentido de "aportar cuando les toque dirigir partidos. Porque ¿qué quieren? ¿Que no digamos nada? ¿Que miremos para otro lado? ¿Que cuando hay errores clamorosos digamos que no, que pobrecitos?".

aps / Cordon Press Bellingham, expulsado durante el encuentro entre Osasuna y Real Madrid por Munuera Montero

Juanma Castaño entendió que, seguramente, "a lo mejor los árbitros se conformen con decir que son errores clamorosos", cuando se les acusa de un error grave en un partido de fútbol. "Yo creo que ellos están acostumbrados a que les digan que se equivocan. El problema es cuando pensamos que detrás del error hay otras cosas", reflexionó Castaño.

Siro puso un ejemplo reciente, sobre lo que sucedió este lunes entre el Barcelona y el Rayo Vallecano, para entender por qué hay decisiones arbitrales que inducen a pensar en que existe una mala intención por parte de quien arbitra o, cuanto menos, una actitud sospechosa: "Si quieres, hablamos del partido de ayer. Ya no hablo de distintos árbitros ni de distintas situaciones. Es decir: ayer hay un penalti por agarrón bien señalado por el árbitro, y sucede la misma jugada dos veces repetida en el otro lado y no lo pitan. Entonces, decimos que es un error, pero qué curioso que en el otro lado no se produzca error, y en el lado del Rayo Vallecano hay dos jugadas y no se pitan ni se analizan ni tampoco se le llama al árbitro para que lo valore", apuntó Siro.

Cabe recordar que Munuera Montero también dejó su propia petición a la sociedad, en general, sobre el odio que se está generando también desde los propios medios de comunicación: "¿Cómo podemos mostrar en un periódico las barbaridades que estamos diciendo? ¿Controlamos la violencia o la promovemos entre todos los medios? Llevo todo el día sin salir de casa sin creer lo que está pasando y esto se está yendo de las manos. ¿Qué deporte estamos creando?".