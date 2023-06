La reacción de Poli Rincón a que el Real Madrid diga que no va a fichar a Mbappé ni a Kane: "Me entra la risa"

Kylian Mbappé decidió no extender su contrato que acaba en junio de 2024 por un año más con el Paris Saint-Germain. El delantero francés informó al club que no renovará por escrito hace unos días, aunque el mismo jugador ha confirmado que esa decisión ya estaba tomada hace tiempo, concretamente el verano pasado, de forma verbal. El equipo parisino podría elegir venderlo en este mercado para hacer caja, aunque el '7' ha descartado salir este verano. Poli Rincón valoró todo esto que está sucediendo en 'El Partidazo de COPE'.

El Real Madrid sigue siendo el club al que más se vincula con el futuro de Kylian Mbappé, a pesar de lo sucedido en 2022. El equipo merengue ya no cuenta con Karim Benzema y parece un momento oportuno para dar el paso. Pero Melchor Ruiz ha informado en 'El Partidazo de COPE' que la entidad estima que con las incorporaciones de Jude Bellingham, Fran García, Brahim Díaz y Joselu se cerraría el mercado de fichajes. Es decir, que no valoran negociar por el francés, así como tampoco lo harán por Harry Kane. Todo quedaría aplazado para 2024.

Este martes el propio futbolista desmentía en redes sociales que quiera fichar por el Real Madrid y expresó su deseo de seguir en el conjunto galo la próxima temporada. El conjunto blanco entiende que este cruce de comunicados es un tema entre Kylian Mbappé y su equipo y que no va a hacer ninguna negociación para traer al jugador francés al Santiago Bernabéu, tal y como explicó Melchor Ruiz en 'El Partidazo de COPE'. Poli Rincón entró en antena después para comentar esta información e hizo una sentencia clara al delantero de Bondy.

Poli Rincón sentencia a Kylian Mbappé

Desde este verano el club podría buscar una salida si llega una oferta a la altura, cuestión por la que se vuelven a poner los focos en el Real Madrid. Y si no se produce ningún movimiento hasta el día 1 de enero de 2024, en ese instante sería libre para fichar para la campaña siguiente por cualquier club. "Quiero dar las gracias a los aficionados del Real Madrid, entiendo su decepción. Llevo su camiseta desde los 14 años, siempre he soñado con jugar allí, pero espero que entiendan que quiero seguir en mi país", decía el verano pasado. Poli Rincón tiene claro lo que quiere para este verano y lo transmitió en 'El Partidazo de COPE'.

En el Real Madrid ya hay quien le abre la puerta. Eduardo Camavinga dijo este martes que, si Kylian Mbappé acaba en el Real Madrid, será "muy feliz". "Como ya habéis visto, él ha hablado", se limitó a decir. Añadió que no vio a Mbappé con una actitud diferente, tras el estallido de la noticia de que no renovará al final de su contrato con el PSG en 2024, por lo que el club se plantearía traspasarle para conseguir una compensación. Preguntado sobre a quién elegiría para sustituir a Karim Benzema en el equipo madrileño, dijo de forma evasiva que no le corresponde tomar esa decisión: "Confío en ellos".

El programa de 'El Partidazo de COPE' de este martes 13 de junio de 2023

