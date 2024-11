La reacción de los padres de Marc Casadó a su partido en el 0-4 al Real Madrid: "Me abracé a ellos cuando me lo dijeron"

Marc Casadó se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del Barcelona y de la Liga española. El joven jugador de 21 años es titular indiscutible en el equipo de Hansi Flick, ocupando el mediocentro y siendo el faro de un conjunto que es líder de la Liga y que brilla por su manera de jugar.

El centrocampista estuvo en El Partidazo de COPE para hablar con Juanma Castaño mientras disfruta de su primera convocatoria con la selección española. Ahora, Luis de la Fuente cuenta con Zubimendi como mediocentro titular debido a la baja por su rotura de ligamentos de Rodri, y Marc Casadó llega al equipo como una joven promesa al que Flick le ha dado los galones para ocupar una posición clave.

En el Barcelona, esta posición ha sido ocupada durante diez años por Sergio Busquets, un futbolista para el que muchos pidieron que debía tener un Balón de Oro y que dominó el mundo del fútbol junto a Iniesta, Xavi e Iniesta, con los que ganaron todo. A partir de ahí, el Barcelona no ha encontrado un jugador que pudiera sustituir a Busquets, hasta que ha llegado Flick. El entrenador alemán, primero confío en Marc Bernal pero el joven jugador se lesionó gravemente en su partido ante el Rayo Vallecano y ese contratiempo abrió la puerta al once titular a Marc Casadó, que ha sabido aprovechar la gran oportunidad para demostrar que es capaz de ser ese mediocentro que buscaba el barcelonismo desde hace años.

Ahora, Marc Casadó ha sido convocado por Luis de la Fuente para jugar los dos partidos de la Liga de las Naciones ante Dinamarca y Suiza. Las novedades para los dos últimos partidos de clasificación de la Liga de Naciones, que encara España, ya clasificada y con el objetivo de acabar primera de grupo, son Paredes, Casadó y Samu, llamados por primera vez para la absoluta por De la Fuente. Este miércoles, el seleccionador nacional también ha llamado a Pau Cubarsí, al que se le había dado descanso después de la brecha que se hizo en el partido ante el Estrella Roja pero que ya se encuentra con sus compañeros de la selección tras la lesión de Pau Torres.

marc casadó y su victoria en el bernabéu

En la entrevista de Juanma Castaño a Marc Casadó, el director de El Partidazo de COPE le reconoció al jugador que había alucinado con su juego en la gran victoria que logró el Barcelona en el Santiago Bernabéu, con el 0-4 al Real Madrid: "Me sentía cómodo en el campo y quería ganar el partido, es lo que pensaba en ese momento. No soy antimadridista, soy culé".

Sobre ese partido, que colocó a los azulgranas con seis puntos por encima del Real Madrid en la Liga, Juanma Castaño le preguntó si había sido el día más feliz de su carrera como futbolista: "En un campo, seguro que sí, seguro. El mejor momento fue al acabar porque es cuando lo empiezas a asimilar un poco".

Y Juanma también quiso saber qué le habían dicho después de ganar el partido y después de ser uno de los mejores jugadores del encuentro, con una asistencia a Lewandowski incluida: "Cuando llegué a Barcelona me abrecé a mis padres; me dieron que habían estado llorando todo el tiempo. Me puse contento que me dijeran eso".

