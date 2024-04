La reacción de Gonzalo Miró a la victoria del Atlético sobre el Dortmund: "Me lo temo"

El Atlético de Madrid se marchó del Civitas Metropolitano este miércoles con una victoria frente al Borussia Dortmund, siempre importante cuando se trata de una eliminatoria a ida y vuelta como son los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero con el susto en el cuerpo por el balón que Julian Brandt estrelló contra el poste de la portería de Oblak en el minuto 95.

"Un 2-1 te obliga a ir con las orejas tiesas y a no confiarte", valoraba el micrófono inalámbrico Antonio Ruiz, en Tiempo de Juego.

Para el autor de uno de los goles, Rodrigo de Paul, que realizó la primera valoración del equipo rojiblanco tras el pitido final, el 2-1 es "súper positivo. Con el 2-0 nunca dimos la eliminatoria por terminada pero hemos dado un primer pasito. Ir allá con la eliminatoria encaminada es positivo", valoró el centrocampista argentino en Movistar.

Plácida primera parte para el Atlético

Los primeros 45 minutos no pudieron ser más efectivos al conseguir un parcial de 2-0, suficientemente tranquilizador para un Atlético de Madrid que aprovechó de la mejor manera posible dos 'regalos' del Borussia Dortmund.

Dos goles, de Rodrigo de Paul el primero y de Samuel Lino el segundo, daban esa ventaja inicial al Atlético de Madrid al descanso en el Metropolitano, en la ida de los cuartos de final de La Liga de Campeones, en un encuentro bajo un ambiente espectacular.



Rodrigo de Paul aprovechó, en el minuto 4, un mal despeje de Maatsen para hacer el 1-0 y Lino batió a Kobel en el 32, tras un pase de Griezmann.

De Paul celebra con Simeone el 1-0 del Atlético de Madrid al Dortmund. EFE

La peor noticia de la primera parte era la cartulina amarilla que veía Samu Lino justo antes de marcar su gol, que le impedirá jugar la vuelta en Dortmund.

La segunda estaba resultando bastante más tranquila para un Atlético que tuvo en sus botas alguna ocasión clara para haberse puesto 3-0, pero el gol de Haller, qué entró en la segunda mitad, a diez minutos para el final, llevaba el silencio a una grada que celebró el triunfo, a sabiendas de que ese gol de ventaja puede ser decisivo de cara a obtener el billete para las semifinales la próxima semana.

Gonzalo Miró: "Contento pero..."

Después, en El Partidazo de COPE, era Gonzalo Miró el encargado de valorar el partido desde un punto de vista no excesivamente eufórico pese a la victoria.

"No te creas que estoy muy contento. Bueno, a ver, siempre que se gana estoy contento, pero el resultado se me queda corto...", reflexionaba Miró ante Juanma Castaño, entre otras observaciones orientadas a si el equipo sufrirá o no en Dortmund.

Samu Lino y Antoine Griezmann celebran el gol del brasileño en el Atlético - Dortmund. EFE

En ese sentido, el delantero francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, y elegido mejor jugador del partido, admitió que su equipo sufrió más de la cuenta en la segunda parte.

"Hemos ganado, que es lo importante. Da igual el final cómo ha sido. Es una pena el gol encajado y esa sensación de estar todos atrás defendiendo, pero es muy importante ganar la ida, descansar bien e ir allí a ganar también", valoró también en Movistar.

"No sé si el Atlético es superior al Dortmund porque la segunda parte ellos tuvieron el balón, nos han metido atrás, hubo momentos de poder hacer el tercero y hemos sufrido bastante en la segunda parte. Habrá que ver allí con el ambiente. Habrá que sufrir ahí y sacar el partido y ganarlo. Sabemos que tenemos el nivel para pasar a semifinales y a demostrarlo luego en el campo", prosiguió.

La eliminatoria se decide el próximo martes, 16 de abril a las 21 horas.