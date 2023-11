La sospecha de Paco González con los árbitros de España tras escuchar a Mateu Lahoz: "Lo que les dicen"

Una nueva jornada de LaLiga significa que hay polémicas nuevas para analizar en El Tertulión de Tiempo de Juego. Hay dos principales. La primera ocurrió en Balaídos. El partido entre el Celta y el Sevilla transcurrió con normalidad hasta que hubo un penalti señalado por agarrón de Jesús Navas a Douvikas que el colegiado, tras acudir al VAR, lo anuló ante la mirada atónita de todo el estadio. La otra jugada ocurrió en Mestalla, entre el García Verdura y el VAR pitaron un penalti contra el Granada ante el Valencia. El colegiado pitó pena máxima después de que Raúl Torrente tocara levemente la cara de Hugo Duro.

Entre los tres grandes, hubo menos jugadas dubitativas. El encuentro del FC Barcelona fue donde el árbitro tuvo más protagonismo. Los azulgranas ganaron su partido 0-1 en el Reale Arena, en un duelo muy intenso, que se decidió en el último minuto con un gol de Ronald Araújo. El central había sido protagonista al comienzo del partido con una acción en la que algunos incluso pidieron la tarjeta roja. El defensor uruguayo realizó una entrada muy fuerte sobre Aihen Muñoz. Además, Alberola Rojas tampoco vio penalti en una acción de Jules Koundé con Mikel Oyarzábal en el área culé.

La imagen de Iago Aspas

Pero, sin lugar a dudas, la imagen más curiosa la protagonizó un jugador del Celta de Vigo. Tras la acción descrita, enloqueció. Un cabreo generalizado que se reflejó después en las palabras de Rafa Benítez y del capitán, Iago Aspas, atendiendo a los medios; pero que el futbolista nacido en Moaña expresó de una forma mucho menos pacífica en caliente sobre el césped. Cuando el árbitro señaló el final del encuentro, el delantero continuó haciendo aspavientos a la grada y al colegiado, hasta que la ira del momento le llevó a agarrar, zarandear y por último derribar la pantalla del VAR situada en el campo.

Aspas supo disculparse por redes sociales al día siguiente, ya en frío, con un mensaje especialmente dirigido a los seguidores más jóvenes del Celta: "Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños". Ahora, sólo queda esperar la decisión del Comité de Competición sobre el asunto, ya que es el único organismo que podría entrar de oficio después de que el árbitro del colegio canario no recogiese en el acta del encuentro su arrebato contra el monitor.

La reflexión de Paco González

"Tengo que decir una sospecha que es muy mala para el colectivo arbitral", comenzaba Paco González antes de que terminase El Tertulión de Tiempo de Juego, "creo que hay muchos árbitros, y lo creo más desde que tenemos a Mateu Lahoz, que ayer, inmediatamente, en cada acción polémica, sin esperar repeticiones, decía, espero que no entre el VAR por esto, que no pinten penalti por esto, que dejen jugar, que vale, puede ser amarilla, pero mejor dejar... Creo que hay más árbitros que están enamorados del arbitraje, que del fútbol": "O sea, hay árbitros que no quieren el fútbol".

El director de Tiempo de Juego señala que "lo demuestran en decisiones absurdas": "No les gusta el fútbol, quieren más el arbitraje y estar a gusto con las directrices que les marcan, que, por otra parte, me gustaría que Medina Cantalejo les dijera, oye, un criterio, no penaltitos ya, que no me confundo". Paco González sigue su exposición explicando que "aquí cada uno hace lo que le da la gana, no hay un criterio", además de señalar que "les gusta más el arbitraje porque se gana mucha pasta cuando pitas, cuando pitas de VAR también, entonces no voy a enfadar a mis jefes": "Sí a todo lo que me digan".