La razón por la que Juanma Castaño no entiende que los madridistas odien a Guardiola: "Nadie como él"

Llegó el gran día y Pep elogió al Madrid, como se esperaba, al que calificó como "el mejor equipo de la última década, por mucho". Guardiola es uno de esos entrenadores que se ha ganado a fuerza de éxitos entrar en los libros de Historia del fútbol. El actual técnico del Manchester City acumula trofeo tras trofeo, al igual que su próximo rival. Sin embargo, ahora los dos se vuelven a ver las caras en su camino por conquistar la Champions League y fue parte del debate en 'El Partidazo de COPE' de este lunes antes de jugársela una vez más contra el misticismo que rodea al Santiago Bernabéu.

Muchos jugadores volverán a revivir sensaciones tras la eliminatoria de la pasada temporada, aunque otros lo harán por primera vez. Erling Haaland es uno de los pocos futbolistas del City que todavía no ha jugado ningún partido en el Santiago Bernabéu. Guardiola considera que ha aprendido de lo sucedido y veremos cuáles son sus pensamientos en su vuelta a Chamartín. Sus comentarios en la previa del encuentro, que fueron analizados por los tertulianos del 'Tiempo de Opinión' de 'El Partidazo de COPE' fueron un fiel reflejo de esta cuestión.

Pep salió a la sala de prensa intentando no cargar de razones al Madrid, sin regalar un titular que Ancelotti pudiera utilizar para activar a su gente. Pero torció el gesto cuando se le preguntó si quería "revancha", como afirmó Rodri Hernández minutos antes, tras lo ocurrido la pasada temporada. El técnico lo negó categóricamente. Concluyó en catalán haciendo memoria de sus pasos por este Santiago Bernabéu, "adonde he venido muchas veces como jugador y como entrenador": "He ganado y he perdido. Tengo buenos y malos recuerdos. Y mañana escribiré otro".

"Mira, para ganar esta competición tienes que ganar a los mejores equipos. Y el Madrid es el mejor equipo de esta competición. Lo ha demostrado en las últimas dos décadas. En la ida, el año pasado, hicimos un partido excepcional. Y en la vuelta no fue excepcional, pero jugamos bien. ¡Y no fue suficiente! Pues toca felicitar al Madrid... y aquí estamos de nuevo", explicó durante su intervención. Estos continuos elogios provocaron la reacción de Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE' que puedes escuchar aquí.

Guardiola tiene entre ceja y ceja una obsesión superlativa por el resultado del partido. Solo quiere salir con vida del estadio que les 'ejecutó' la pasada temporada y les dejó otra vez con el sueño frustrado de lograr la Champions, el gran objetivo para el que se creó un proyecto como el del City. La obligación de ganar para conquistar ese título que tanto ansía es la perfección. Tras lo visto la temporada pasada, sabe que si no la raya será una misión casi imposible.

Atrás quedan días de crispación, dedos en el ojo y encerronas a periodistas en el Real Madrid. El City aspira a sacar un resultado más que potable que le permita afrontar con garantías un partido a vida o muerte para los dos equipos.