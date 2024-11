Ramón Álvarez de Mon: "La asamblea no se le va a complicar a Florentino"

Este domingo, desde las 9 de la mañana, se celebrará la Asamblea de compromisarios del Real Madrid y este jueves hablamos con Ramón Álvarez de Mon, socio compromisario, que asistirá para escuchar lo que diga el presidente del club, Florentino Pérez.

De Mon nos contó que el pasado martes, Florentino habló con algunos de los compromisarios para adelantar algunos de los temas que se tratarán este fin de semana:

"Ha dicho que no iba a tocar temas de la Superliga, la UEFA y el Balón de Oro para que no se filtraran. Se van a votar las cuentas del año pasado y el presupuesto de este, y eso no se le va a complicar; pero hay muchos temas muy importantes, como el Bernabéu, la Superliga y el debate que abrió Florentino el año pasado cuando dijo que buscaba una fórmula para proteger el patrimonio de los socios, para que pasen a ser accionistas".