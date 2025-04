Rafa Nadal despide al Papa Francisco en El Partidazo de COPE: "Ha intentado dar lo mejor de sí durante toda su vida"

Ángel García estuvo con Rafa Nadal en la Gala de los Premios Laureus celebrada este lunes en Madrid, donde recibió el premio al icono deportivo. El ex tenista español habló de la muerte del Papa Francisco, después de que publicara por la mañana un tweet donde se despedía de él: "Evidentemente, es un día triste. Al final el Papa es un personaje que representa a millones de personas que son fieles suyos y más allá de creencias o no creyentes, al final es un personaje muy importante en este mundo. Un día triste y es un día para mostrar el máximo respeto hacia alguien que ha intentado dar lo mejor de sí durante toda su vida".

El especialista en tenis de la Cadena COPE le preguntó por la curiosidad de que no ha logrado visitar nunca la Ciudad del Vaticano, pese a estar numerosas veces en la capital de Italia para disputar el Master de Roma. Nadal logró levantar en diez ocasiones el trofeo de campeón en un torneo donde consiguió 70 victorias: "Creo que ha estado como unas 20 veces en Roma y nunca ha pisado el Vaticano...Creo que un par de veces lo intentaste y la marabunta no te dejó. Otro par de veces te inventó el propio Papa y tampoco pudiste ir porque jugabas: Lo he intentado varias veces, pero volveré. Volveré seguro, con calma. Desgraciadamente no he podido conocer al Papa Francisco, pero bueno, evidentemente en Roma he estado demasiadas veces como para no poder conocer bien el Vaticano, pero de verdad que no se ha dado la situación correcta para que eso sucediera".

Rafael Nadal, ganador de veintidós títulos del Grand Slam hasta su retirada en noviembre de 2024, declaró este lunes, tras recibir el Premio Laureus al icono deportivo, que echa de menos "cero" el tenis porque tras el tiempo que se dio para reflexionar sobre su futuro se dio cuenta que lo había "dado todo y el cuerpo no daba para más. No echo de menos el tenis. Es más, lo echo de menos cero. No porque terminara cansado o peleado con el tenis. Para nada. Terminé feliz y si hubiera podido seguir jugando lo haría porque me apasionaba".