Quique Sánchez Flores, en El Partidazo de COPE: "Lamine Yamal estaría en la mesa de Suárez y Neymar; y Leo comería aparte"

Juanma Castaño entrevistó a Quique Sánchez Flores, entrenador que actualmente se encuentra sin equipo. El ex fubtolista reconoció que “me acuesto y me levanto sin ningún tipo de preocupación externa. Veo mucho fútbol. No me pongo despertador y esa es la diferencia, cuando tu cuerpo te elige cuándo despertarte”.

Sobre la idea que tiene de volver a entrenar, nos contó que no se obsesiona: “No me obsesiono. En la época del COVID tuve una oferta de un equipo español pero era un fútbol que no me hacía feliz. Ahora lo importante es tomar buenas decisiones. No soy muy de hombre de despachos tomando decisiones, no va mucho conmigo”.

@FCBarcelona_es Raphinha celebra el 0-1 del Barcelona contra el Benfica

Juanma Castaño le preguntó sobre cómo ve al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético: “Equipo que más te gsta... El más sólido es el Liverpool, aunque ha bajado un poco su intensidad. Cuando te domina, no te deja respirar y cuando tiene que defender, se meten los once por detrás del balón. De España, me gusta el ataque del Barcelona. Tenemos tres equipos diferentes con el Barcelona como el que mejor ataca pero con más problemas en defensa; el que más jugadores que tiene para poder decidir es el Real Madrid y luego el Atleti, el equipo más unido y más fiable. Cuesta mucho apostar por uno para la Liga; el Barça tiene problemas con su defensa adelantada, con un problema cuando no se hace bien la presión. El Madrid pierde partidos cuando los tres de arriba no se comprometen y el Atleti, ha habido decisiones importantes como el cambio de sistema, la entrada de jugadores en los segundos tiempos, el once bastante fijo”.

EFE MADRID, 04/03/2025.- El centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, tras conseguir el segundo gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Quique también habló sobre el partido del miércoles que enfrentará al Atlético de Madrid y al Real Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Champions: “La fortaleza de los estadios cuenta y creo que el Atleti va a poner una defensa de cuatro. Hay que ver en el Madrid si Ancelotti mete a los tres de arriba o si Rodrygo deja paso a un centrocampista. Para mi los nombres propios van a ser Mbappé y en el Atleti, entre Julián y Griezmann. Va a ser un partido de fases”.

Sobre la situación del Valencia, dijo que “Ha hecho la primera fase de la remontada. Se han bajado los niveles de nerviosismo y desde ahí, el equipo se proyecta con mucho sentido”.

Por último, elogió la gran calidad de Lamine Yamal: “Lamine Yamal estaría a la altura de Suárez y Neymar; y Leo comería aparte. Es un jugador de un nivel colosal. Para mí, ya está entre los 5 mejores extremos del mundo”.