Lo que haría Luka Modric si el FC Barcelona Femenino le hace una oferta para el fichaje de su hija: "Depende"

El futuro de Luka Modric es una de las cuestiones que se abordó en El Partidazo de COPE. Melchor Ruiz le preguntó por el papel que tiene su familia en la decisión de salir del Real Madrid o renovar. Juanma Castaño aprovechó para interesarse por la situación de su hija Emma, que quiere ser futbolista profesional y le cuestionó qué haría si el FC Barcelona quisiera ficharla.

Audio

El futbolista croata termina su contrato con el Real Madrid esta temporada y de momento no se sabe si extenderá un año más su relación con los merengues o buscará otros destinos más exóticos para escribir el epílogo de su carrera. En esta decisión su familia es muy importante y muchos se preguntan cómo es ese entorno familiar.

Vanja Modric, o Bosnic por su apellido de soltera, no encaja en el estereotipo de esposa de futbolista. No tiene redes sociales, no sale en las revistas y lleva una vida prácticamente anónima. La pareja ha tenido tres hijos, Ivano, Ema y Sofía. Los dos mayores ya juegan al fútbol en categorías inferiores de equipos madrileños.

En el Real Madrid daban por amortizada la vida del croata con la camiseta blanca después de una brillante etapa de 12 años en la que la consecución del Balón de Oro ha sido el cenit de su carrera como madridista. El dilema que afrontaba este verano el croata era dónde se iría a jugar, porque él quería seguir disfrutando de su etapa como futbolista.

Luka Modric

Modric seguía teniendo encima de la mesa la oferta de Arabia Saudí que rechazó el pasado verano, a la que se han sumado otras llegadas de la MLS estadounidense y alguna desde Croacia. Luka andaba deshojando la margarita con su familia cuando Toni Kroos decidió que iba a retirarse tras jugar la Eurocopa con Alemania.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Luka Modric levanta la copa de LaLiga en el Estadio Santiago Bernabeú | FOTO: Real Madrid

Pero Madrid pesa mucho en la vida de Luka Modric. La pareja vive asentada en la capital y prefiere disfrutar de un plan familiar en su casa de La Moraleja que en los eventos multitudinarios desde que arrancó la etapa del croata en la entidad de Chamartín que arrancó en 2012 y que no parece tener fin.

Modric no ha pensado en el adiós al fútbol en toda la temporada. De hecho, los que le conocen no descartan que esa despedida no llegue hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Se siente con fuerza y solo hay una cosa que le guste tanto como vestir la camiseta del Real Madrid y es ponerse la ajedrezada de Croacia.

?? @lukamodric10 en @partidazocope sobre su futura retirada



?? "Yo siempre he dicho que me gustaría retirarme en el @realmadrid"



???? "Es mi deseo, sería un sueño retirarme en mi casa, en el club de mi vida"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/lWebD0IuqZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 27, 2024

Una vez superados los momentos complicados vividos en la presente campaña, Modric se ha sabido reivindicar con su fútbol y asumiendo su nuevo papel dentro del equipo. Ancelotti y él han hablado y han entendido la situación a la perfección. Respeto total y absoluto de la figura del entrenador y la de uno de los capitanes.

"Depende"

"¿Te pregunta mucho Emma qué vas a hacer?", cuestionaba Melchor Ruiz a Luka Modric, puntualizando que es su hija, "que, por cierto, juega muy bien al fútbol": "Bueno, sí, sí, claro. Mi familia juega un rol muy importante en mis decisiones. Mi mujer, mis hijos y claro, ella juega al fútbol y le gusta mucho".

Entrevista de Juanma Castaño a Luka Modric en El Partidazo de COPE

Entonces, Juanma Castaño le cuestionó si se "imagina que la quiere fichar el Barça": "¿Qué harías?". "Depende de ella", señala Luka Modric, "yo creo que ella no quería ir al FC Barcelona": "Ellos están también muy contentos aquí en Madrid se sienten como en casa, tienen amigos y por eso Madrid es como nuestra casa".