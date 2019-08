El PSG rechaza la oferta del Barça por Neymar, según RMC

A última hora de este miércoles, el medio francés Radio Montercarlo, próximo al PSG, ha informado que el club parisino ha rechazado la oferta del Barça por Neymar.

El equipo galo ya habría dicho que 'no' a la propuesta del club blaugrana porque está lejos de lo que piden y desde Francia apuntan que no hay tiempo para convencer a los jugadores que ofrecieron dentro de la operación. Hay que recordar que el Barça habría ofrecido a Rakitic y a Dembélé dentro de la operación, pero Dembélé parece ser que se quiere quedarse en el Barça, sin embargo Rakitic estaría más por la labor de aceptar entrar en esa operación.

Según el RMC, el PSG solo aceptaría que el Barça pagaría los 200 millones de euros por el jugador brasileño.

Sin embargo, otro medio cercano al PSG como es L'Équipe asegura que el equipo parisino no habría respondido al Barcelona y por tanto desmiente a RMC.

Le Barça et le PSG suspendus à Ousmane Dembélé dans le dossier Neymar



Pour arracher Neymar, le Barça a proposé plus de 130 M€, Ivan Rakitic et le prêt d'un an d'Ousmane Dembélé. Face au refus de ce dernier, le PSG n'a pas encore donné sa réponse https://t.co/mjN5EqYmRY pic.twitter.com/JCVNRZtzYw