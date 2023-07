El PSG no va a pedir 200 millones por el fichaje de Mbappé

El culebrón de Mbappé ha vivido este viernes un giro radical e importante de cara a definir su futuro. El jugador francés se ha quedado fuera de la gira en Japón con el conjunto parisino, lo que es un dardo directo del PSG de cara a sentenciar, de una vez, el futuro del delantero francés.

Varias informaciones han surgido en las últimas horas. Pedro Morata ha informado, en El Partidazo de COPE, que el PSG cree que Mbappé tiene un acuerdo con el Real Madrid para 2024, y que el club parisino va a poner a la venta al delantero francés en los próximos días. Junto a él, otra persona que ofreció una información sobre Mbappé fue Mario Cortegana, de The Athletic.

?? Informa @MarioCortegana en @partidazocope



?? "El @PSG_inside no va a pedir 200 millones por @KMbappe. Van a ser más de 100, pero no va a llegar a esa cantidad"



?? #PartidazoCOPEpic.twitter.com/nZNtDWM9pC — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 21, 2023

Según asegura su información, el Paris Saint-Germain no va a pedir 200 millones, o cifras similares, por el traspaso de Mbappé. Si bien es cierto que van a ser más de 100 millones de euros, no llegará a los 200 'kilos'. A su vez, el francés no se va a ir este verano si eso significa que pierde su prima de fichaje pactada de 130 millones.

Esto daría margen al Real Madrid para acometer su fichaje, ya que podría llegar a las cantidades necesarias por el francés si el traspaso no llega a esa cantidad. Además, Mario Cortegana asegura también que en el PSG se sienten "traicionados" por los movimientos de Mbappé. En concreto, la información señala que en el club creen que una salida gratis podría "arruinar" al PSG.

Incluso, una de las medidas que tomaría el PSG si Mbappé no firma o no se vende sería dejarle en el banquillo toda la temporada, lo que llegaría a ser algo potente en la carrera del delantero.