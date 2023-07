El PSG cree que Mbappé tendría un acuerdo con el Real Madrid para 2024

Pedro Morata ha informado en El Partidazo de COPE de la última hora del futuro de Kylian Mbappé, tras conocerse que el futbolista fráncés no viajará a la gira por Japón que realizará el PSG del 22 de julio al 3 de agosto. La estrella francesa se ha quedado fuera de los jugadores citados por Luis Enrique para viajar al país asiático porque desde la directiva del equipo parisino creen que Mbappé ya tiene un acuerdo cerrado con el Real Madrid para 2024.

Además, el conjunto presidido por Al-Khelaifi consideran una traición el silencio del jugador después de siete años apoyando a su jugador, al que habían dado de plazo hasta el pasado día 15 de juliio para tomar una decisión.

Los días han pasado y Mbappé no se ha pronunciado y es por ello que con esta decisión el PSG intenta presionarle y poner a los aficionados en su contra. Por último el conjunto de la capital francesa asegura que no van a esperar más al futbolista porque entienden que no quiere formar parte del futuro y, por lo tanto, ya está a la venta. Hasta el momento el PSG no habría entrado en negociaciones con ningún equipo, pese al interés de varios.

La posición del Real Madrid

Arancha Rodríguez, por su parte, ha informado en El Partidazo de COPE que en el Real Madrid ha sorprendido la noticia de Mbappé. Ha sorprendio la decisión del equipo parisino de dejar fuera a su estrella fuera de la gira por Japón.

Y piensan que la relación entre equipo y futbolista podría terminar muy mal, en el caso de que el delantero fuera apartado totalmente de la disciplina deportiva del PSG que está marcando en todo momento los avances del 'caso Mbappé'.

En el equipo madridista sigue todos los movimientos desde lejos y no van a mover ninguna pieza del tablero de ajedrez hasta que Mbappé y el PSG solucionen sus conflictos.